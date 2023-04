Voleibalistii Craiovei au ramas in acest sezon cu un trofeu, Cupa Romaniei, dupa ce au ratat sansa de a face eventul. In meciul decisiv din semifinalele campionatului, SCM Universitatea Craiova a fost invinsa in deplasare de castigatoarea sezonului regulat, Steaua Bucuresti, scor 3-0, pe seturi: 26-24, 25-20, 25-22, dupa o ora si 40 de minute de joc. ... citeste toata stirea