Voleibalistii Craiovei reiau sezonul cu o dubla contra Stiintei Bucuresti

Se reia si campionatul masculin de volei, cu prima etapa a returului, iar SCMU Craiova o intalneste pe Stiinta Bucuresti, sambata, de la ora 16.30, in Sala Polivalenta din Banie. Cele doua formatii vor repeta duelul si duminica, in aceeasi locatie si de la aceeasi ora, meci contand pentru returul sferturilor Cupei Romaniei, dupa ce oltenii s-au impus cu 3-0 in prima mansa. In campionat, echipa lui Dan Pascu se afla pe pozitia a patra, cu 26 de puncte, la 4 puncte in spatele liderului Arcada