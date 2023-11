Voleibalistii de la SCMU Craiova au ignorat momentul dificil prin care trec in competitiile interne si au reusit sa intoarca rezultatul din tur contra sarbilor de la Radnicki Kragujevac si sa se califice in optimile CEV Cup. Dupa 3-2 in prima mansa pentru sarbi, echipa antrenata de Dan Pascu s-a impus cu 3-1, pe seturi 25-22, 23-25, 25-21, 25-20, in Sala Polivalenta, in fata unei asistente neverosimil de scazuta pentru un meci de cupa europeana. Partida a durat 114 minute si a fost arbitrata de ... citeste toata stirea