Echipa masculina de volei a Craiovei va participa si in acest sezon in cupele europene, dupa ce, anul trecut, elevii lui Dan Pascu au fost eliminati prematur de turcii de la Fenerbahce Istanbul, in CEV Cup. In acest sezon, SCM Universitatea Craiova a fost cap de serie la tragerea la sorti si va juca in 16-imile CEV Cup cu invingatoarea dublei dintre Lindaren Volley Amriswil din Elvetia si Radnicki Kragujevac din Serbia. Mansa tur va avea loc intre 21-23 noiembrie, iar returul o saptamana mai ... citeste toata stirea