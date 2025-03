Voleibalistii Craiovei si-au asigurat prezenta in cupele europene

Echipa masculina de volei a Craiovei a castigat in minimum de meciuri seria de play-off cu Steaua Bucuresti si s-a calificat in semifinalele campionatului. Dupa 3-1 pe teren propriu, SCM Universitatea Craiova s-a impus si in al doilea meci, in deplasare, scor 3-0, dupa o ora si 14 minute de joc, pe seturi: 25-19, 25-18, 25-13. Au jucat pentru echipa lui Dan Pascu: Cuk, Mihalescu, Dukic, Stankov, Cuciureanu, Strugar, Banach - libero.Prin accederea in semifinalele campionatului, SCM ... citește toată știrea