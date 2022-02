Voleibalistii Craiovei trebuie sa invinga Titanii pentru a ramane pe podium

Dupa un meci dramatic cu Steaua, in deplasare, pierdut cu 3-2, dupa ce au condus cu 2-0, voleibalistii de la SCMU Craiova joaca pe teren propriu impotriva formatiei Olimpia Titanii Bucuresti, sambata, de la ora 18, in Sala Polivalenta, meci contand pentru etapa a 16-a a Diviziei A1. Echipa lui Dan Pascu este pe locul 3 in clasament, cu 35 de puncte, in timp ce adversara este pe locul 6, cu 27 de puncte."Venim dupa un meci cu de toate, rasturnari de scor, spectaculozitate, emotii. Am jucat ... citeste toata stirea