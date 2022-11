Voleibalistii Craiovei, victorie entuziasmanta cu Fenerbahce

Cei care au ratat meciul din Cupa Romaniei al Universitatii Craiova pentru a merge sa-i incurajeze pe Lica si compania, in Sala Polivalenta, au fost cu adevarat inspirati. Si n-au fost deloc putini, peste 1.500 de spectatori asistand la succesul de prestigiu al echipei de volei SCM Universitatea Craiova in fata unei adversare renumite, Fenerbahce Istanbul. A fost 3-1 pentru trupa lui Dan Pascu, in prima mansa din 16-imile Cupei CEV, dupa aproape doua ore de joc intens si spectacol. ... citeste toata stirea