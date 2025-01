Week-end cu victorii in Sala Polivalenta

Echipele Craiovei le-au oferit meciuri atractive si victorii celor cateva sute de spectatori care le-au "calcat pragul" si au descins in Sala Polivalenta vineri seara, pentru cele doua meciuri, de handbal feminin si de baschet masculin.Prima data au intrat in scena handbalistele antrenate de Ovidiu Mihaila, care s-au impus cu 24-22 in fata vecinei de clasament, Magura Cisnadie, in fata careia si-au luat o revansa, dupa ce formatia antrenata de Victorina Bora castigase in tur. Reprezentantele ... citește toată știrea