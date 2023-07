Poloneza Iga Swiatek, nr. 1 mondial, a suferit mult in partida cu elvetianca Belinda Bencic, in fata careia s-a impus finalmente (6-7, 7-6, 6-3) dupa 3 ore si 2 minute, dar a avut de traversat o situatie complexa. Belinda Bencic a avut ocazie de break in setul decisiv la scorul de 1-1 cand adversara sa era ... citeste toata stirea