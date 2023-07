"Bestial", "Sir Carlos", "Noul Rege" sunt termeni in care victoria lui Carlos Alcaraz, asupra lui Novak Djokovic, in finala de la Wimbledon, este elogiata in presa sportiva de pe continent. 16 iulie a.c. este o piatra de hotar, in istoria sportului si tenisului spaniol. Multe mass-media s-au antrenat in jocuri de cuvinte, cu referire la Juan Carlos, Regele Spaniei intre 1975 si 2014. "Regele Carlitos" titreaza cotidianul AS dupa finala epica, si ii dedica o adevarata oda. "Marca" se roaga: "Fie ... citeste toata stirea