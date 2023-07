Sfert-finalist anul trecut, americanul Taylor Fritz (nr. 9 mondial) a fost surprinzator eliminat in turul 2 al turneului de la Wimbledon de suedezul Mikael Ymer (nr. 59 mondial) in 5 seturi: 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2. Americanul a condus cu 2-0 la seturi si se indrepta spre turul 3, in care il avea ca adversar pe columbianul Daniel Elahi Galan (nr. 85 mondial). Fritz parcurge un moment dificil: a fost eliminat in primul tur la US Open, in turul 2 la Open Australia, turul 3 la Roland Garros si ... citeste toata stirea