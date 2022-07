Pentru a doua oara in cariera -dupa Roland Garros 2016- Rafael Nadal declara forfait pentru semifinala de astazi, cu australianul Nick Kyrgios. Victima unei rupturi musculare abdominale de 7 mm, "Rafa" a facut anuntul, in cadrul unei conferinte de presa, de circa 25 min. tinuta aseara (19.45 ora locala) in sala de la Wimbledon. A continuat ... citeste toata stirea