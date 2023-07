Mai constanta pe parcursul finalei feminine, de ieri, de la Wimbledon, decat adversara ei, tunisianca Ons Jabeur, cehoaica Marketa Vondrousova (24 ani), finalista la Roland Garros in 2019 si Jocurile Olimpice de la Tokyo, s-a impus in doua seturi simetrice, inclusiv ca durata (6-4, 6-4) dupa o ora si 20 de minute. N-a fost o finala de tinut minte si Ons Jabeur dupa ce eliminase pe Kvitova, Rybakina, Sabalenka, a avut o imensa sansa sa castige trofeul. A condus 2-0 si 4-2 in primul set, dar in ... citeste toata stirea