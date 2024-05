Zeljka Nikolic a revenit la SCMU Craiova

Una dintre jucatoarele care au castigat Cupa EHF, in 2018, cu SCMU Craiova, va reveni in Banie. Sarboiaca Zeljka Nikolic (32 de ani) se intoarce dupa 4 ani la echipa de handbal a Craiovei, dupa ce a evoluat intre timp la SCM Rm. Valcea, Gloria Bistrita si CSM Bucuresti.Anutul revenirii extremei dreapta din nationala Serbiei a fost facut de SCM Universitatea Craiova in ziua in care s-au implinit 6 ani de la castigarea Cupei EHF. "Anunt special intr-o zi speciala pentru SCM Universitatea ... citește toată știrea