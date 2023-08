SCM Craiova anunta aproape zilnic cate un transfer pentru echipa de baschet a orasului, care isi contureaza lotul pentru sezonul urmator. Ultimul venit in Banie este americanul Javon Greene, in varsta de 24 de ani, care evolueaza pe pozitiile 2 si 3. Inainte de a ajunge la SCMU Craiova, Greene a evoluat in Slovenia, la LTH Castings, iar la nivel de colegiu in SUA a jucat pentru George Mason (2017-2021) si South Florida (2021-2022).Celelalte achizitii ... citeste toata stirea