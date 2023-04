Controverse despre Târgul de Paşte de la Craiova: "Foarte frumos"/ "Studiourile Disney și kitch-ul local împreună"

Târgul de Paşte din Craiova s-a deschis de pe 1 aprilie, însă succesul pare mult mai moderat decât cel al Târgului de Crăciun, care a adus un număr impresionant de turişti în oraş.

Totuși, simpatizanţii administraţiei s-au grăbit să se laude cu premiul de anul trecut, inducând faptul că şi anul acesta Craiova se află pe locul I, scrie gds.ro.

Organizarea Târgului de Paşte de la Craiova a fost, şi de data aceasta, motiv de controversă în rândul cetăţenilor. Unii sunt foarte încântaţi, alţii consideră că priorităţile în oraş ar trebui să fie altele.

"Nu știm decât să criticăm"

Și în mediul online părerile sunt împărțite. O fotografie de la târgul din Craiova distribuită de jurnalistul Lucian Mîndruță a strâns sute de comentarii, multe critice sau ironice.

"Nu știm decât să criticăm. Suntem cei mai buni la asta, dar hai să vedem cine vine cu o idee mai bună. Critici pozitive. Asta vreau să văd. Idei mai bune, nu critică de dragul criticii."

"Idee mai bună: nu mai aruncați pe geam cu banii!", a răspuns Lucian Mîndruță.

"Aș fi preferat mai degrabă să văd ouă încondeiate de către mâna celor ce încă practică această meserie, decât "Alice in Wonderland" al cărui iepure nu are absolut nimic de a face cu tema Paștelui. Nici măcar în Anglia nu se face așa grotesc."

"Care e asemănarea dintre Paşte şi Alice în Ţara Minunilor? Un iepuraş sau ce? Nu e suficient că am ajuns să ne călcăm în picioare prin supermarketuri de Crăciun, ca să simţim spiritul sărbătorii? Ce e aşa de greu de văzut că demenţa din parc nu are nicio treabă cu sărbătoarea în sine? Decât aşa, mai bine deloc."

"Lipsesc iepurașii roz!"

"Și cred ca ești rău Lucian, tu nu ți l-ai imaginat pe Isus la o ceașcă de ceai în Craiova?"

"L-am vizitat săptămâna trecută, pe lângă frumusețea și curățenia parcului sunt foarte multe activități pentru cei mici și adolescenți. La prânz era campionat de șah (de la 4-18 ani), plus ateliere de pictură, lucru manual, spectacole, etc. Seara erau programate și mai multe activități. Benefic pentru cei ce sunt acum în vacanță."

"De râs, de nu ar fi de plâns! Lipsesc iepurașii roz!"

"Vă dați seama cât "profit" au făcut? Cine știe câte sute de mii de euro au costat caricaturile astea."

"Studiourile Disney și kitch ul local împreună."

"Amicul care trebuia să câștige contractul de sute de mii de euro, avea doar chestiile astea pe stoc."

"Prilej de a toca banii românilor"

"Nici sfintele sărbători pascale nu mai sunt ce au fost. Un kitsch jalnic și prilej de a toca banii romanilor."

"Am fost la Craiova și am vizitat târgul de Crăciun! A fost foarte frumos, am găsit un târg destul de aprovizionat, ateliere pentru copii, luminițe de tot felul, mi-a plăcut. Chiar m-am relaxat. Nu știu cum e acum dar de sărbători cred că e foarte bine sa fie ceva amenajat in culori vesele că mergem sa ne deconectăm. Văd că mulți zic că "târg ne trebuie când sunt atâtea altele de făcut"? E loc pentru toate. Un bun gospodar găsește soluții și pentru târg și pentru celelalte proiecte. Încercați să vă deconectați în această săptămână și să vă relaxați. Chiar plimbându-vă într-un târg de Paște."

"Bănuiesc că au cumpărat toate figurinele dintr-un parc dezafectat din vest. Au, n-au legatură cu evenimentul, ei le expun! La țară merge!"

"Era la reducere decorul rămas de la Halloween."