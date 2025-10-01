Vine, vine Moș Crăciun! La Craiova a început deja amenajarea Târgului de Crăciun

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 17:29
Vine, vine Moș Crăciun! La Craiova a început deja amenajarea Târgului de Crăciun
La Craiova a început deja amenajarea Târgului de Crăciun FOTO gds.ro

Deși mai sunt peste două luni până la Crăciun, Craiova intră deja în febra pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă. Astfel, începând din această lună, în centrul orașului vor apărea instalații, ornamente de sezon, căsuțe, decoruri de iarnă pentru a intra în atmosfera Crăciunului. De fapt, pregătirile au început încă din vară, atunci când s-a început confecționarea ornamentelor și căsuțelor.

După cum a anunțat Primăria, tema târgului de anul acesta va fi „Spărgătorul de nuci”, iar acesta va fi împărțit în 4 zone – fiecare decorată diferit. Târgul își propune să aducă în prim-plan produse inedite de sezon, dar și momente artistice speciale, dedicate atât celor mai mici, cât și adulților. Magia sărbătorilor de iarnă va cuprinde orașul în perioada 14 noiembrie 2025 – 04 ianuarie 2026, scrie gds.ro.

Copiii și adulții vor fi din nou uimiți de ce vor găsi la Târgul pregătit de municipalitatea craioveană pentru sărbătorile de iarnă. Întreaga butaforie va fi amplificată.

Casa lui Moș Crăciun va avea o înălțime de 6 metri, iar ceasul din poveste va fi unul supradimensionat. Târgul va fi împărțit în 4 zone – fiecare decorată diferit.

O zonă va fi denumită Circul, unde căsuțele vor fi realizate ca un carusel, vor fi o noutate inedită, unică. O altă zonă, Crăciunul tradițional cu căsuțe redecorate în stil tradițional românesc, dar și zona dedicată copiilor – satul lui Moș Crăciun.

Piața Mihai Viteazul va fi transformată într-o scenă de balet clasic, cu soldăței de plumb, șoareci giganți și o balerină delicată. Fiecare piațetă și fiecare stradă vor respira atmosfera acestei tematici, de la proiecții luminoase dinamice pe clădiri istorice la instalații artistice unice, mai scrie sursa citată.

Reprezentanții primăriei spun că, într-adevăr, din această săptămână s-a dat startul împodobirii orașului. Au început cu luminițele, așezate în arbuștii de pe marile bulevarde ale orașului, iar de azi (miercuri, 1 octombrie - n.r.) începe montarea instalației pentru sania lui Moș Crăciun care va zbura peste Piața Mihai Viteazul.

