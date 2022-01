Nici nu a fost numit și deja e atacat:"Bölöni e rupt de realitatea fotbalului românesc"

László Bölöni, viitorul selecționer al României, este deja contestat.

Fostul atacant al echipei naționale, Gică Craioveanu, cede că oficialii Federației au luat o decizie greșită atunci când l-au ales pe László Bölöni pentru a ocupa funcția de selecționer.

”E pierdut de realitatea fotbalului din România. E părerea mea, nu vreau să mă cert cu nimeni. Trebuia un antrenor tânăr, care să continue ce a făcut Mirel, care a schimbat jocul echipei naționale. Echipa națională a jucat bine, un fotbal diferit față de ce se juca pe timpuri. Eu am dubii, nu știu dacă e antrenorul ideal pentru echipa națională. Ok, are personalitate, e un fost jucător important, dar cred că la echipa națională trebuia să vină cineva care să știe exact ce înseamnă acum fotbalul românesc”, a declarat Gică Craioveanu, la Digi Sport.

László Bölöni a sosit aseară în România, fiind așteptat la aeroport de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

Bölöni ar urma să semenze în următoarele zile contractul de selecționer.

Ads