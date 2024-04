Fenomen misterios în Rusia: ”Portalul către iad” gigantic apărut inexplicabil VIDEO

Dacă știrile despre războiul lui Putin din Ucraina au pătruns din ce în ce mai mult în viața de zi cu zi a rușilor, pe diferite canale de comunicare, iată că un fenomen misterios care s-a petrecut în orașul Gikovo a ajuns să fie cunoscut chiar și în America. Un crater gigantic a apărut pe neașteptate în pământ, pe un câmp din regiunea Rostov, având cauze necunoscute.

Apariția imensului crater în mijlocul unui câmp din sudul Rusiei a făcut furori pe rețelele de socializare din țară, potrivit Newsweek.

Un videoclip împărtășit pe Telegram arată imagini care trec peste un teren agricol plat înainte de a prezenta un craterul uriaș de câțiva metri în diametru. Videoclipul a fost preluat de mass-media rusă, care a remarcat cum gaura era „remarcabil de rotundă”.

„Am o slujbă pe care toată lumea este geloasă astăzi”, spune bărbatul care filmează în orașul Gukovo din districtul Krasnosulinsky din regiunea Rostov, în timp ce spune câteva înjurături pentru a-și exprima surprinderea. Regiunea Rostov se învecinează cu Ucraina.

„O bucată mare de câmp s-a scufundat pur și simplu într-o mină”, a spus el. "Adâncimea de acolo este înfricoșătoare de privit. Nu poți vedea cât de adâncă este."

Cu toate acestea, un oficial al administrației locale a declarat agenției de presă de stat ruse RIA Novosti că nu există mine în zonă și că gaura se afla pe „teren agricol” din așezare și, prin urmare, nu a reprezentat niciun pericol pentru public.

„Este imposibil de spus exact ce a cauzat prăbușirea, experții vor stabili acest lucru”, a spus reprezentantul nenumit, adăugând că în zonă nu există mine.

Șeful administrației Gukovo, Yevgeny Grinenko, a declarat pentru postul local de știri 161.RU, „proprietarul câmpului a scăpat de dolină dimineața”.

Mihail Doroșenkov, de la Institutul Geologic de Cercetare Științifică All-Russian, a declarat agenției de presă de stat RIA Novosti că este posibil să fi fost un crater cauzat de apa subterană, care a dizolvat rocile care ar fi putut forma cavități subterane ce s-au prăbușit.

Clipul a fost postat pe canalul Mash Telegram cu mesajul „în regiunea Rostov s-a format un crater și nu vorbim de gropi noi pe drumuri”.

„Fără marțienii locali... cu siguranță nu vă puteți da seama”, a adăugat postarea Mash, referindu-se la un oraș din regiunea Rostov care se numește Marte.

Pe lângă faptul că a fost descrisă ca o bază extraterestră secretă, gaura a fost supranumită „portalul către iad”, parcă făcând aluzie la drumul fără întoarcere al lui Putin din războiul din Ucraina.

Videoclipul a fost postat pe pagina „Auzit în Gukovo” de pe rețeaua de socializare VK, popular printre ruși, stârnind o serie de reacții. „Având în vedere problemele cu gunoiul din oraș, groapa poate fi folosită cu mare efect”, a scris un utilizator.

