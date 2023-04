Crater imens în mijlocul străzii după mai multe explozii în Belgorod, oraș la 40 de kilometri de granița Rusiei cu Ucraina FOTO VIDEO

Mai multe explozii au fost raportate joi seara, 20 aprilie, în orașul rusesc Belgorod, la mai puțin de 50 de kilometri de granița Rusiei cu Ucraina.

Agenția de știri Nexta scrie pe Twitter că exploziile din Belgorod au fost confirmate de șeful regiunii, Viaceslav Gladkov.

”Din primele rapoarte nu sunt victime. Un crater uriaș, cu un diametru de 20 de metri, s-a format în mijlocul unei străzi din centrul orașului, în urma unei explozii. O clădire rezidențială din apropierea locului unde a apărut craterul a fost avariată. Explozia a distrus mai multe mașini parcate și a afectat liniile de electricitate”, a afirmat oficialul rus.

Potrivit sursei citate, o bombă aeriană a fost lansată de ruși spre orașul ucrainean Harkov, însă nu a ajuns în Ucraina. În schimb, forțele aeriene ale Kievului au răspuns cu o rachetă sau o dronă ce avea explozibili la bord.

