Momentul în care o șosea se prăbușește, formând un crater de 50 de metri. Sute de persoane evacuate din cauza pericolului VIDEO

Autor: Maria Mora
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 10:49
736 citiri
Momentul în care o șosea se prăbușește, formând un crater de 50 de metri. Sute de persoane evacuate din cauza pericolului VIDEO
Prăbușirea străzii a produs un crater de 50 de metri adâncime FOTO X/Khaosod English

O porțiune a unui drum din Bangkok s-a prăbușit miercuri, lăsând în urmă o groapă mare care a perturbat traficul, a deteriorat infrastructura și a determinat evacuări în zona înconjurătoare.

Nu au existat victime, dar trei vehicule au fost avariate de prăbușire, a declarat guvernatorul orașului Bangkok, Chadchart Sittipunt. El a spus că oficialii cred că prăbușirea a fost cauzată de construcția în curs a unei gări subterane, scrie AP.

Inspecția preliminară a arătat că incidentul a fost cauzat de o surpare masivă a drumului, creând un crater cu dimensiunile de aproximativ 30 pe 30 de metri și o adâncime de 50 de metri. Prăbușirea continuă să se extindă, afectând zonele din fața Spitalului Vajira și a secției de poliție Samsen.

Înregistrările video din momentul prăbușirii arată cum fața drumului se scufundă încet, dărâmând mai mulți stâlpi de electricitate și deteriorând conductele de apă. Mașinile au încercat să se retragă pe măsură ce groapa se mărea și secționa complet drumul cu patru benzi. O margine a gropii se oprea chiar în fața unei secții de poliție, expunând structura subterană a acesteia.

Un spital din apropiere a declarat că va închide serviciile ambulatorii timp de două zile. Oficialii orașului Bangkok au declarat că structura spitalului nu a fost afectată.

Pacienții și locuitorii din apropiere sunt evacuați din zona afectată ca măsură de precauție.

De asemenea, oficialii au întrerupt electricitatea și apa din zonă. Chadchart a declarat că autoritățile relevante lucrează pentru a repara groapa cât mai repede posibil, pe fondul îngrijorărilor că o ploaie abundentă ar putea provoca pagube suplimentare. Bangkokul se află în prezent în sezonul musonilor.

Prăbușirea a avut loc în apropierea șantierului noii linii MRT, „Stația Vajira”, chiar în fața spitalului. Oficiali ai Administrației Metropolitane Bangkok și ai agențiilor conexe lucrează pentru stabilizarea zonei și restabilirea traficului cât mai repede posibil.

Fenomen misterios descifrat de experții din Norvegia: Cratere gigantice de 50 de metri apărute în Rusia VIDEO
Fenomen misterios descifrat de experții din Norvegia: Cratere gigantice de 50 de metri apărute în Rusia VIDEO
Un fenomen misterios a fost observat în Siberia de Vest, Rusia, în special în peninsulele Yamal și Gydan, fapt care i-a intrigat pe oamenii de știință din întreaga lume. Acum, o echipă de...
Cum va vota PSD moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. Grindeanu: „Respect militantismul de tip Greenpeace al ministrei, dar nu sunt de acord”
Cum va vota PSD moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. Grindeanu: „Respect militantismul de tip Greenpeace al ministrei, dar nu sunt de acord”
Șeful interimar PSD, Sorin Grindeanu, critică lipsa avizelor pentru hidrocentrale, în contextul moțiunii simple la adresa ministrei Mediului. Cu toate acestea, Grindeanu a declarat că membrii...
#cratere aparute inexplicabil, #Bangkok, #strada prabusita , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
Digi24.ro
"Poate dobori NATO avioanele rusesti care incalca spatiul Aliantei?" Trump, Rutte, Rubio: o intrebare, trei raspunsuri diferite
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Energie nucleară în curtea ta? „Microreactoarele” ar putea alimenta orașele, campusurile
  2. Reacție de la Kremlin, după ce Donald Trump a spus despre Rusia că este un „tigru de hârtie”. "Acționăm pentru prezentul și viitorul țării noastre"
  3. 30 de picioare umane, de peste un an în depozitele unui aeroport. Cazul a ajuns la Curtea Supremă
  4. Atac cu drone ucrainene la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. A izbucnit un incendiu FOTO/VIDEO
  5. Trump s-a plâns la ONU că nu a primit contractul pentru renovarea sediului ONU, acum 20 de ani: „V-aș fi dat podele de marmură și pereți îmbrăcați în mahon” VIDEO
  6. Sindicaliștii din finanțe protestează pe 27 septembrie în fața Ministerului Finanțelor. Cele 10 revendicări ale manifestanților
  7. Serviciul Român de Informaţii, despre mesajul de amenințare trimis în școli. „Nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”
  8. Momentul în care o șosea se prăbușește, formând un crater de 50 de metri. Sute de persoane evacuate din cauza pericolului VIDEO
  9. Ministrul Educației, după mesajele de amenințare primite de unitățile de învățământ. „Procesul educațional trebuie să se desfășoare normal”
  10. Horațiu Potra, un nou dosar penal. Este acuzat că a folosit „o semnătură în alb” pentru a crea o datorie fictivă de 500.000 de dolari