Momentul în care o șosea se prăbușește, formând un crater de 50 de metri. Sute de persoane evacuate din cauza pericolului VIDEO

O porțiune a unui drum din Bangkok s-a prăbușit miercuri, lăsând în urmă o groapă mare care a perturbat traficul, a deteriorat infrastructura și a determinat evacuări în zona înconjurătoare.

Nu au existat victime, dar trei vehicule au fost avariate de prăbușire, a declarat guvernatorul orașului Bangkok, Chadchart Sittipunt. El a spus că oficialii cred că prăbușirea a fost cauzată de construcția în curs a unei gări subterane, scrie AP.

Inspecția preliminară a arătat că incidentul a fost cauzat de o surpare masivă a drumului, creând un crater cu dimensiunile de aproximativ 30 pe 30 de metri și o adâncime de 50 de metri. Prăbușirea continuă să se extindă, afectând zonele din fața Spitalului Vajira și a secției de poliție Samsen.

BREAKING: A large road collapse has occurred Wednesday morning, with a sinkhole over 50 meters deep, in front of Vajira Hospital in Bangkok. The collapse is expanding and now extends to the front of the Samsen Police Station. The Dusit District Office has announced a road closure… pic.twitter.com/37QP0WkEZQ — Khaosod English (@KhaosodEnglish) September 24, 2025

Înregistrările video din momentul prăbușirii arată cum fața drumului se scufundă încet, dărâmând mai mulți stâlpi de electricitate și deteriorând conductele de apă. Mașinile au încercat să se retragă pe măsură ce groapa se mărea și secționa complet drumul cu patru benzi. O margine a gropii se oprea chiar în fața unei secții de poliție, expunând structura subterană a acesteia.

WATCH: Massive sinkhole opens up in Bangkok, swallowing parts of a busy street pic.twitter.com/401tq7fB5f — BNO News Live (@BNODesk) September 24, 2025

Un spital din apropiere a declarat că va închide serviciile ambulatorii timp de două zile. Oficialii orașului Bangkok au declarat că structura spitalului nu a fost afectată.

Pacienții și locuitorii din apropiere sunt evacuați din zona afectată ca măsură de precauție.

De asemenea, oficialii au întrerupt electricitatea și apa din zonă. Chadchart a declarat că autoritățile relevante lucrează pentru a repara groapa cât mai repede posibil, pe fondul îngrijorărilor că o ploaie abundentă ar putea provoca pagube suplimentare. Bangkokul se află în prezent în sezonul musonilor.

Prăbușirea a avut loc în apropierea șantierului noii linii MRT, „Stația Vajira”, chiar în fața spitalului. Oficiali ai Administrației Metropolitane Bangkok și ai agențiilor conexe lucrează pentru stabilizarea zonei și restabilirea traficului cât mai repede posibil.

