CRBL renunță la colaborarea cu Antena 1 pentru PRO TV. La ce emisiune va apărea din toamnă

CRBL, pe numele lui real Eduard Andreianu, se pregătește de o schimbare importantă în carieră. După ce telespectatorii l-au urmărit în ultima perioadă la Antena 1, în emisiunea „Cu ochii pe Insulă” prezentată de Bursucu’, artistul se mută din toamnă la PRO TV, unde va face parte dintr-un nou proiect de divertisment.

Anunțul a fost făcut printr-un promo difuzat atât online, cât și pe TV. În clip, CRBL apare alături de alte patru nume cunoscute: Daniel Pavel, prezentatorul de la „Survivor”, Răzvan Exarhu, Dan Badea și Ioana State. Cei cinci vor fi protagoniștii show-ului „La bine și la roast”, o producție care va debuta în această toamnă.

CRBL, într-un nou proiect la PRO TV

Promo-ul are o notă umoristică, în care vedetele glumesc despre „rețete” inedite aplicate adversarilor.

„Mie îmi place să-i fac la foc mic, să rămână zemoși”, spune Dan Badea, completat imediat de Ioana State: „Eu merg pe șoc termic, îi topesc din prima”. Badea adaugă și el cu ironie: „Rețeta mea preferată, vedetă în reducție de orgoliu”.

Daniel Pavel intervine și el: „Dane, asta nu e reducție, e mai degrabă afumare la rece”, iar CRBL punctează: „Exact, o să fie primul fum fără foc din istorie”.

„Am impresia că ăstora mai degrabă le place”, glumește Ioana State, în timp ce Dan Badea o completează: „Dacă-i mai rotim mult, aflăm că-i trage curentul”.

Astfel, atmosfera de „concurență amicală” se menține pe tot parcursul clipului. „Dacă aș fi în locul vostru, m-aș propune singur la eliminare”, spune Domnul Dan, iar CRBL propune un joc de roluri: „Eu zic să facem schimb de locuri”.

Întrebat de Daniel Pavel despre cine vorbește, artistul răspunde prompt: „Nu! Cu ei doi”.

În final, Ioana State provoacă din nou: „Acum să vă văd, că numai gura e de voi” și „Râdem, glumim, dar nu ne lăsați aici cu ursul”. Răzvan Exarhu încheie scena cu umor: „De aici preiau eu. Să-i dau puțin de gust”.

Cei patru au colaborat în trecut cu Antena 1

Promo-ul a stârnit deja interes pe rețelele sociale și a fost distribuit pe pagina de Instagram a PRO TV.

De remarcat că, dintre cei cinci protagoniști, trei au avut colaborări anterioare cu Antena 1. CRBL a apărut în „Asia Express”, „Power Couple” și „Cu ochii pe Insulă”, Dan Badea a fost ani la rând gazda „iUmor”, iar Ioana State a participat la „Asia Express” în sezonul 2024, alături de Mane Voicu, cunoscut de la „Neatza cu Răzvan & Dani”.

