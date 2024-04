Divorț de răsunet în showbiz-ul românesc, după 16 ani: ”Tocmai spuneai că ea e plasa ta de siguranță"

Despărțire de răsunet în showbiz-ul românesc, CRBL anunțând pe rețelele sociale faptul că va divorța de soția sa, Elena, după 16 ani de căsnicie.

Nimic nu lăsa de înțeles faptul că CRBL și Elena nu se mai înțeleg, cu atât mai mult cu cât cei doi au participat recent, în calitate de cuplu, la emisiunea Power Couple de la Antena 1.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei.

Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru.

Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, a scris CRBL pe Instagram.

"Nu cred așa ceva. Îmi pare tare rău. Erați frumoși împreună. Tocmai spuneai că ea e plasa ta de siguranță", este doar unul dintre mesajele de stupefacție plasate în mediul virtual.

CRBL și Elena s-au cunoscut pe platourile de filmare, la show-ul ”Dansez pentru tine”, la care el era concurent, iar ea coregraf. S-au căsătorit oficial în 2008 și au împreună o fetiță.