Olga Guțanu, iubita lui CRBL, detalii despre certurile cu mama ei legate de relația cu artistul: „Ce viitor vezi?”

Olga Guțanu, actuala parteneră a lui CRBL, a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza relației cu artistul, relație care a provocat tensiuni serioase în familia ei. Mama Olgăi s-a opus legăturii dintre cei doi, fiind deranjată mai ales de diferența mare de vârstă, și a ales să nu îi mai vorbească fiicei sale o vreme.

CRBL și fosta lui soție, Elena Vîșcu, au anunțat în aprilie 2024 că divorțează, după 16 ani de căsnicie. Vestea a fost una neașteptată, mai ales pentru că cei doi păreau uniți și fericiți în emisiunea „Power Couple”, unde au demonstrat că formează o echipă puternică. După separare, artistul și-a refăcut viața alături de Olga Guțanu, mai tânără decât el cu 23 de ani, o relație care, însă, nu a fost privită cu ochi buni de familia tinerei.

„Mama Olgăi… îți dai seama, ca orice mamă, mi-a dat sfaturile alea ca orice mamă, către fata ei de 23 de ani: Mă mamă, te vezi cu unul care are vârsta asta. Nu e ok. Ce viitor vezi? Unde te duci? Crezi că e ok? Mai gândește-te!, numai că mama Olgăi fiind mult mai soldat era mult mai drastică”, a povestit CRBL.

Olga a completat: „De acolo au început certurile: Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine, să nu mă faci de râs, cum ar veni, în sat, în oraș.”. Artista a mărturisit că mama ei a refuzat o perioadă să îi mai vorbească: „Nu accepta(…), nu mai vorbisem cred că o săptămână, două. Nu-mi mai răspundea, îmi dădea așa doar mesaje.”

În același interviu, Olga a vorbit și despre o traumă profundă din copilărie: pierderea tatălui, urmată la scurt timp de moartea bunicului.

„De mică mă duceam mereu și mama este foarte credincioasă, adică nu exista să se ducă doar de sărbători, de Paște cum ar veni, la mormânt și așa și nu mai zic de pomeni, de toate astea…”, a povestit Olga. CRBL a adăugat: „Toate cele sfinte, toți pașii, tot ce se face.”

„Mereu le face și pentru ea a fost o traumă și mai mare ca în același an, la diferență doar de câteva zile, a decedat tatăl meu și a decedat și bunicul meu, tatăl ei… adică pentru ea… a fost o durere enormă”, a mărturisit Olga, completând că mama sa „a avut o viață cu foarte multe încercări”.

