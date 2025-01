CRBL a rămas în Capitală cu iubita cu 23 de ani mai tânără. Fiica și fosta soție s-au mutat în Chișinău

CRBL și soția sa, Elena Viscu, au anunțat public în aprilie 2024 că se despart după 16 ani de căsnicie. Șocul cel mare a fost resimțit de fiica lor, Alessia, în vârstă de 16 ani. La o lună de la despărțire, artistul s-a afișat cu noua iubită, Olga, o tânără tot din Republica Moldova, ca și fosta soție, doar că în vârstă de 23 de ani.

CRBL (46 de ani) a rămas singur în București, fără familie. O mai are doar pe Olga, partenera de viață cu 23 de ani mai tânără, cu care se postează toată ziua pe TikTok. După presiunea mediatică din cauza divorțului, Elena Viscu, fosta soție și mama fiicei lui CRBL, a decis să se reîntoarcă în Republica Moldova.

„Foarte des vin în București, pentru că am proiecte în România și proiecte acasă. Adică sunt acasă. Pentru mine, și Bucureștiul e acasă. Adică la mine acasă e și acolo, și acolo. Lucrez într-o agenție de social media, mă ocup de online. Ăsta e norocul nostru, avantajul unui lumi moderne, că poți să lucrezi de oriunde.

Predau și aici, și acolo. Și mai ajut o prietenă care are o companie, ea abia a născut, și mă ocup de management, administrare. La Chișinău e treaba asta. Deci sunt peste tot. Sufletul meu este și, și. Pentru că eu sunt moldoveancă, după tata. Rusoaică, după mama. Și româncă, pentru că atâția ani am trăit în România. Eu iubesc toate trei, nu am cum”, a dezvăluit Elena Viscu pentru Libertatea.

Fosta soție a lui CRBL a declarat că fiica lor a fost agresată verbal la școală după situația scandaloasă cu divorțul dintre părinți, după care a mai apărut în plan și Olga, cu care artistul se afișează peste tot. Alessia nu a suportat să-și vadă tatăl în compania altei femei atât de repede, așa că tocmai ea a fost cea care a dorit să plece într-o altă țară în care să nu fie cunoscută și să trăiască o adolescență normală, fără să fie arătată cu degetul.

„În Chișinău e mai liniște, nu e atât de multă agitație, nu e traficul ca aici, pentru că e orașul mai mic. Acolo stau cu părinții, pentru că ei mă ajută foarte mult cu Alessia. Și dacă mai am o zi sau două plecare la București, mă ajută părinții cu Alessia. Ea a fost cea care a venit cu ideea să ne mutăm la Chișinău. Alessia mi-a zis: «Mama, dar ce ar fi să ne mutăm acolo?».

Pentru că oricum o duceam la bunici. Eram OK. Și am zis hai să testăm școala, că avem școală internațională și în Chișinău. Și am dus-o să testeze o zi-două. Și a zis: «Mamă, oamenii sunt geniali»! Și am zis: «OK, și ce fac acum?».

Am mai spus-o… ea a avut o doză de bullying aici, în România. E mai complex. E mai complicat. A fost o perioadă mai dificilă. Ea e foarte bine acum. Amândouă suntem bine, asta e tot ce contează. Când copilul e bine, orice ai face, e bine”, a mai spus fosta soție a lui CRBL pentru sursa citată.

