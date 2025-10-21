Cine este prima soție a lui CRBL. Artistul și Andreea au fost căsătoriți 7 ani: „Așa aveam noi chef la 20 de ani”

Până la vârsta de 47 de ani, CRBL a trecut prin două divorțuri, însă despre prima sa căsnicie se cunosc foarte puține detalii. Prima soție a artistului a fost Andreea, o tânără din orașul său natal, Pitești, cu care s-a căsătorit în tinerețe. Mariajul lor a durat șapte ani și s-a încheiat în 2004, când CRBL avea 27 de ani.

Despre motivul despărțirii, Andreea a oferit detalii câțiva ani mai târziu, explicând că viețile lor pur și simplu nu mai funcționau împreună:

„Am fost prieteni, ne-am căsătorit pentru că ne iubeam și pentru că așa am avut noi chef la 20 de ani, ne-am iubit că niște oameni normali, cu casă/chirie/cățel/certuri/gelozii și alte acareturi. Ne-am despărțit într-o zi în care am realizat că viețile noastre nu mai erau în registrul „viață noastră', ci se despărțiseră undeva și aveam două drumuri total separate: „viață mea' și „viață lui'. Când ne-am cunoscut eram doi copii care n-aveau bani de bilet de autobuz, când ne-am despărțit eram ceva mai adolescenți cu idei și dorințe infinit diferite”, a povestit Andreea într-un interviu, potrivit viva.ro.

CRBL a fost mereu discret în privința vieții sale personale și chiar și despărțirea de Elena Vîșcu, cea de-a doua soție, a surprins pe toată lumea. Cei doi au împreună o fiică, Alessia, care locuiește în Chișinău cu mama sa. În momentul anunțului despărțirii, CRBL a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare:

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei”.

În prezent, artistul trăiește o nouă poveste de dragoste alături de Olga Guțanu, model internațional, cu 23 de ani mai tânără decât el, care se bucură deja de succes pe scena internațională.

