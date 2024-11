Fosta soție a lui CRBL, în lacrimi la podcastul lui Damian Drăghici. Face față cu greu situației de după divorț

Fosta soție a lui CRBL a oferit primul interviu după divorțul de artist. Este pentru prima dată când Elena Viscu vorbește despre situațiile dificile pe care le-a întâmpinat după separarea de artist, mai ales că a rămas singură și în creșterea fiicei lor, Alesia, care acum are 14 ani.

Fosta soție a lui CRBL, primul interviu după despărțirea de artist: „Alessia nu este ok”

CRBL și Elena au fost împreună 16 ani, iar vestea că divorțează a șocat de-a dreptul pe toată lumea. Cei doi păreau că formează un cuplu puternic, însă în ultimii ani au apărut și neînțelegerile dintre ei, iar divorțul a fost iminent.

Fostul solist din trupa SIMPLU și Elena Viscu au fost plecați câțiva ani peste hotare, unde au încercat să-și croiască alt drum, o altă viață. Însă greutățile întâmpinate în Spania nu i-a întărit, ci mai degrabă i-au îndepărtat. Ulterior, CRBL și soția lui, împreună cu Alesia, s-au întors în România, doar că relația lor era deja zdruncinată.

După ce au realizat că nu mai pot trăi sub același acoperiș, Elena Viscu și CRBL au anunțat public că divorțează și că s-au separat deja.

Dacă CRBL și-a refăcut viața cu o tânără cu 23 de ani mai tânără, cu care se filmează aproape non stop și împreună pun filmulețe pe TikTok și alte conturi de social media, Elena a rămas să-și crească fiica, pe Alessia, care nu și-a revenit după separarea părinților.

„Alessia pare ok, dar nu este. Eu, stând cu ea non stop, ştiu că nu este tocmai ok. Ştiu că nu este un moment extraordinar pentru niciun copil, atunci când părinţii se despart. În acelaşi timp consider că s-ar putea să fie varianta cea mai bună. Analizez şi văd ce este mai bine pentru ea. Orice decizie o iau încât să îi fie ei bine.

Am avut o discuție, i-am explicat că nu se anulează niciodată mama sau tata, orice s-ar întâmpla. Că o iubim foarte mult. Am avut discuții foarte importante cu ea. Eu, fiind cu ea acum cel mai mult, îi explic că se mai întâmplă în viață și așa și că este ok. Că este ok că unul dintre părinți să-și refacă viața. E bine și trebuie să acceptăm realitatea așa cum este”, a declarat cu lacrimi în ochi Elena Viscu în podcastul lui Damian Drăghici pe de Youtube.

