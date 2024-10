"Nebunia" creatinei: Beneficiile pentru sănătate ale acestui supliment te-ar putea lua prin surprindere. Poate îmbunătăți starea de spirit a femeilor

Creatina este uneori confundată cu un steroid sau cu un supliment pentru cei care merg la sală, potrivit dieteticianului Avery Zenker.

Dar recent, datorită unei conștientizări crescute din partea podcasterului și profesorului de la Universitatea Stanford, Andrew Huberman, a influencerilor din domeniul wellness-ului de pe TikTok și a mișcărilor de pe piață, suplimentul se rebranduiește, lăsând în urmă „reputația proastă” și concepțiile greșite legate de ceea ce este și pentru cine este destinat.

Realitatea? Creatina este sigură, eficientă și susținută de decenii de cercetări, a explicat Zenker pentru Yahoo Life.

Creatina: Nu este doar pentru cei care frecventează sala

În primul rând, elementele de bază: Creatina este o substanță naturală care se găsește în mușchii și creierul nostru. Deși alimente precum peștele, carnea roșie și carnea de pasăre conțin creatină, cel mai popular mod de a obține o doză este prin suplimente, care vin de obicei sub formă de pulberi.

De exemplu, 30 de grame de pește conțin aproximativ 1-2 grame de creatină, dar majoritatea suplimentelor furnizează 3-5 grame pe porție. Motivul pentru care suplimentele de creatină au fost mult timp asociate cu sala de sport este că creatina oferă mușchilor explozii rapide de energie, în special atunci când faci activități intense, cum ar fi ridicarea greutăților sau sprintul, spune dieteticianul și antrenorul certificat de exerciții fizice Catherine Gervacio pentru Yahoo Life.

Creatina ajută, de asemenea, la recuperare

Dieteticianul Alex Larson, care lucrează cu sportivi de anduranță, spune pentru Yahoo Life că suplimentarea cu creatină crește rezervele de fosfocreatină, ajutându-vă să produceți mai multă energie sub formă de adenozin trifosfat, cunoscut și sub numele de ATP.

În termeni mai puțin științifici, acesta este motivul pentru care corpul tău simte mai puțină oboseală musculară și o creștere a performanței musculare pe termen scurt. Veți simți că creatina câștigă în sala de gimnastică, spune Zenker - deși este important să rețineți că trebuie să lucrați pentru a obține efectele de stimulare musculară ale suplimentului.

"Unii spun că îi ajută să obțină câteva repetări în plus sau să exercite un pic mai multă putere în timpul unui antrenament", spune Zenker.

"Personal, am reușit să adaug câteva repetări în plus la recordul meu personal la tracțiuni când am început să iau creatină."

Cine se poate bucura de avantajele creatinei?

Îmbunătățirea performanțelor atletice este încă cel mai popular motiv pentru care oamenii încearcă suplimentele cu creatină. Creatina poate ajuta la compoziția corporală sau raportul dintre grăsime, mușchi și oase.

În practică, dacă avem mai mulți mușchi, spre deosebire de grăsime, putem obține acel aspect tonifiat și suplu pe care îl caută mulți oameni - și nu este vorba doar de estetică. Adulții în vârstă ar putea dori să încerce suplimentele cu creatină pentru a combate pierderea musculară care apare odată cu vârsta, care poate duce la un risc crescut de căderi și la pierderea mobilității.

Creatina își rebranduiește imaginea, axându-se în special pe femei — și asta este un lucru pozitiv. Femeile produc cu 70% până la 80% mai puțină creatină decât bărbații în mod natural și sunt, de asemenea, mai puțin predispuse, în general, să consume alimente bogate în creatină. În plus, femeile aflate la postmenopauză sunt mai predispuse la pierderi musculare și osoase decât alte categorii de populație, astfel încât acestea au cea mai mare nevoie de creșterea compoziției corporale cu creatină, pe care o pot obține atunci când asociază suplimentul cu antrenamentul de rezistență.

Dar creatina are efecte și dincolo de mușchi, motiv pentru care mulți influenceri din domeniul wellness-ului, care nu vând neapărat un anumit tip de corp, se alătură acum acestei tendințe.

Joel Totoro, dietetician și director de știință sportivă la Thorne, o companie de wellness bazată pe știință, spune Yahoo Life că creatina vă ajută creierul la fel cum vă ajută mușchii.

"Dacă vă angajați în muncă mentală intensă sau vă confruntați cu privarea de somn, atunci creatina poate oferi sprijin pentru funcția cognitivă, astfel încât să puteți funcționa la cel mai bun nivel", spune el, indicând cercetările care susțin astfel de afirmații.

"Deși creierul ocupă doar 2% din greutatea corpului nostru, acesta utilizează 20% din aportul nostru caloric. Atunci când îi cerem creierului nostru să gândească și să proceseze mai mult sau să funcționeze în condiții suboptimale, putem observa aceleași probleme de performanță și de recuperare ca și mușchii atunci când nu sunt furnizate substanțele nutritive adecvate." Creatina, cu toate acestea, poate ajuta la atenuarea acestor probleme, spune el.

În prezent, cercetările emergente analizează, de asemenea, modul în care creatina poate ameliora simptomele unor afecțiuni mintale precum anxietatea, stresul posttraumatic și depresia, toate afecțiuni legate de nivelurile scăzute de energie din creier, pe care creatina le poate stimula.

Creatina poate chiar îmbunătăți starea de spirit a femeilor care o iau în mod regulat - o altă victorie pentru creatină ca abordare holistică a sănătății.

Există dezavantaje ale creatinei?

Deși cercetările spun că creatina este sigură și eficientă, dozajul este important. Experții obișnuiau să recomande o "fază de încărcare" de aproximativ o săptămână, în care consumați zilnic între 20 și 25 de grame de creatină pentru a vă "satura" mușchii înainte de a trece la o doză mai mică. Acum, majoritatea experților spun că este mai bine să începeți cu 3 până la 5 grame pe zi și să o luați continuu.

Dr. Jennie Stanford, medic specialist în medicina obezității și colaborator medical pentru Drugwatch, spune pentru Yahoo Life că persoanele cu probleme renale ar trebui să evite să ia creatină, deoarece aceasta este filtrată prin rinichi. Cu toate acestea, chiar și persoanele fără probleme renale pot avea probleme dacă iau prea mult.

Atunci când cantitățile mari sunt însoțite de exerciții fizice extreme și degradare musculară, poate crește nivelul creatininei, un produs rezidual produs de mușchi și filtrat de rinichi. Acest lucru poate provoca probleme renale și chiar insuficiență renală. Dar efectele secundare gastrointestinale precum balonarea și constipația sunt mai frecvente. Larson spune că acest lucru se datorează faptului că creatina atrage apă în celulele musculare, ceea ce duce la "retenția de apă, în special în timpul primelor etape ale suplimentării".

Deși vă puteți simți umflat, Larson spune că acest efect este de obicei temporar. De asemenea, merită subliniat faptul că umflarea provocată de creatină este, de asemenea, dezbătută intens.

Unii oameni susțin că, deoarece creatina umple mușchii cu apă, făcându-i să se umfle, veți arăta de fapt mai tonifiat atunci când utilizați creatina, chiar dacă vă îngrășați. Oricum ar fi, este important să beți mai multă apă în timp ce luați creatină. Acest lucru poate atenua senzația de umflare și vă ajută să evitați deshidratarea, deoarece lichidele sunt direcționate către mușchi. Dacă vă luptați în mod regulat cu obținerea unei cantități suficiente de apă pe parcursul zilei, creatina s-ar putea să nu fie potrivită pentru dvs.

Deși creatina este, în general, considerată sigură, este important să discutați cu medicul, care vă poate ghida prin ceea ce trebuie să știți - inclusiv dacă anumite suplimente sau medicamente pe care le luați pot interfera.

Același lucru este valabil și dacă sunteți însărcinată sau alăptați, deoarece creatina poate să nu fie alegerea potrivită pentru situația dumneavoastră actuală.

Adolescenții ar trebui, de asemenea, să evite creatina, deoarece studiile nu au demonstrat încă eficacitatea sau riscurile potențiale ale suplimentului asupra celor sub 18 ani.

