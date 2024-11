Descoperire neobișnuită care uluiește savanții: O creatură „nemuritoare” poate „călători în timp” VIDEO

Joan J. Soto-Angel, un biolog de la Universitatea din Bergan, Norvegia și Pawel Burkhard au condus studiul – publicat în revista „Proceedings of the National Academy of Sciences”, care a dus la o descoperire cu totul neobișnuită. Oamenii de știință au descoperit o creatură marină cu o abilitate uluitoare, nemaivăzută. Cunoscută ca un „călător în timp” din viața reală, această specie de meduză ar putea fi ”nemuritoare”, sfidând limitele naturale ale îmbătrânirii, în moduri pe care cercetătorii abia încep să le înțeleagă.

Oamenii de știință au dat peste o descoperire care pare a fi direct dintr-un film science fiction - o meduză care „călătorește în timp”, cu ceea ce pare a fi cheia nemuririi, potrivit Daily Galaxy.

Această creatură remarcabilă, cunoscută sub numele de Mnemiopsis leidyi, poate sfida îmbătrânirea revenind de la forma sa adultă înapoi la stadiul său de larvă, în esență inversând ceasul ciclului său de viață într-un mod pe care oamenii de știință nu l-au observat niciodată.

Într-o eră în care biohackerii cheltuiesc milioane încercând să oprească ceasul îmbătrânirii, această meduză pare să fi atins ceea ce mulți văd ca fiind cea mai mare putere.

Capacitatea meduzei de a reveni de la o formă adultă la o stare de larvă tânără ar putea revoluționa înțelegerea noastră despre plasticitatea ciclului de viață - procesul care permite anumitor animale să treacă între stadiile de viață. Gândiți-vă la el ca la un „buton de resetare” natural care ar putea rescrie ceea ce știm despre limitele îmbătrânirii.

Dr. Joan J. Soto-Angel, un bursier postdoctoral la Universitatea din Bergen, a dat peste această descoperire din pură întâmplare. În timp ce studia ctenoforii, a observat că o meduză adultă dintr-un rezervor de laborator a dispărut, doar pentru a fi înlocuită cu ceea ce părea o larvă. Intrigat, Soto-Angel și colegul său, dr. Pawel Burkhardt, au început să testeze teoria conform căreia această larvă ar fi, de fapt, aceeași creatură – doar într-o nouă fază a ciclului său.

Prin experimente repetate, ei au observat că, atunci când se confruntă cu foamete sau stres fizic, meduza ciudată s-ar putea transforma din forma sa adultă înapoi în stadiul de larvă. Este un proces pe care l-au descris ca un fel de „călătorie în timp”, în care creatura și-a derulat efectiv ceasul biologic, recâștigând caracteristicile tinerești.

Ce înseamnă asta pentru oameni? Această descoperire nu numai că ridică posibilități palpitante pentru viitorul medicinei regenerative, dar ridică și întrebări stringente: ar putea oamenii să folosească într-o zi mecanisme biologice similare?

Soto-Angel a remarcat că această descoperire „contestă înțelegerea noastră despre dezvoltarea și întinerirea timpurie a animalelor”, sugerând căile viitoare de cercetare care ar putea aprofunda modul în care animalele își controlează procesele de îmbătrânire.

În timp ce aceste meduze jeleuri sunt aparent în posesia codului suprem al naturii, oamenii de știință avertizează că suntem încă departe de a traduce această „nemurire” la oameni. Dar dacă Mnemiopsis leidyi poate da ceasul înapoi, întrebarea rămâne: am putea fi pe punctul de a debloca abilități similare la alte specii – sau chiar în noi înșine?

Viitorul care sfidează vârsta? În încercarea de a învinge îmbătrânirea, această descoperire ar putea fi descoperirea pe care oamenii de știință o așteptau. Imaginați-vă o lume în care vârsta este doar un număr, iar corpurile pot reveni la versiuni mai tinere și mai sănătoase.

Deocamdată, nu putem decât să ne minunăm de capacitatea meduzei de a „călători în timp”, întrebându-ne cât de departe ne poate duce știința în urmărirea visului care este tinerețea veșnică. Studiul a apărut în revista „Proceedings of the National Academy of Sciences” pe 29 octombrie 2024.

