Cea mai rezistentă creatură din lume. Arată ca un monstru. Unde trăiește și cum poate ajuta omenirea

Tardigradele, niște organisme cu o dimensiune de doar 1 milimetru, sunt considerate cele mai rezistente forme de viață de pe Terra. Tardigradele, ce pot fi observate la microscop, arată ca niște monștri și mai sunt numite „urși de apă”, respectiv „purcei de mușchi”.

Bizarele ființe au fețe turtite, gheare ascuțite și dinți precum niște pumnale. Până în prezent, 1.500 de specii de tardigrade au fost identificate. Aceste creaturi sunt înrudite cu artropodele (insectele) și cu crustaceele.

Ciudatele forme de viață trăiesc în mediile umede, bogate în mușchi, licheni și frunze. Tardigradele s-au remarcat pentru capacitatea de a rezista la condiții extreme: pe vârful Himalayei, pe fundul oceanelor și în Antarctica, scrie presa internațională. De asemenea, bizarele forme de viață au demonstrat capacitatea de a rezista chiar și în spațiul cosmic. Unele chiar au depus ouă acolo, iar puii eclozați s-au dovedit perfect sănătoși.

Capacitatea incredibilă de supraviețuire a creaturii bizare

Mai concret, tardigradele au rezistat la radiații de până la 1.000 de ori mai mari decât doza letală pentru oameni, temperaturilor de peste 150 de grade Celsius și înghețului. Mai mult, potrivit unui experiment, tardigradele pot supraviețui inclusiv după ce au fost împușcate cu viteze de 900 m/s.

Explicația referitoare la reziliența micului monstru este capacitatea de a intra într-un fel de hibernare externă, numită „stare tun”. Când se usucă, tardigradele își retrag capul și picioarele și își încetinesc metabolismul la doar 0,01% din normal. Pot rămâne așa zeci de ani și revin la viață odată cu apa.

Alte adaptări țin de proteine speciale, descoperite recent, care se transformă într-o rețea protectoare și împiedică distrugerea celulelor. Există și proteine care învelesc ADN-ul ca un scut împotriva radiațiilor. Unele dintre aceste mecanisme au fost transferate experimental chiar și în celule umane, cu rezultate promițătoare.

