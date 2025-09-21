Cea mai rezistentă creatură din lume. Arată ca un monstru. Unde trăiește și cum poate ajuta omenirea

Autor: Dan Stan
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 21:55
809 citiri
Cea mai rezistentă creatură din lume. Arată ca un monstru. Unde trăiește și cum poate ajuta omenirea
Tardigrade / FOTO: The Dodo, captură video YouTube

Tardigradele, niște organisme cu o dimensiune de doar 1 milimetru, sunt considerate cele mai rezistente forme de viață de pe Terra. Tardigradele, ce pot fi observate la microscop, arată ca niște monștri și mai sunt numite „urși de apă”, respectiv „purcei de mușchi”.

Bizarele ființe au fețe turtite, gheare ascuțite și dinți precum niște pumnale. Până în prezent, 1.500 de specii de tardigrade au fost identificate. Aceste creaturi sunt înrudite cu artropodele (insectele) și cu crustaceele.

Ciudatele forme de viață trăiesc în mediile umede, bogate în mușchi, licheni și frunze. Tardigradele s-au remarcat pentru capacitatea de a rezista la condiții extreme: pe vârful Himalayei, pe fundul oceanelor și în Antarctica, scrie presa internațională. De asemenea, bizarele forme de viață au demonstrat capacitatea de a rezista chiar și în spațiul cosmic. Unele chiar au depus ouă acolo, iar puii eclozați s-au dovedit perfect sănătoși.

Capacitatea incredibilă de supraviețuire a creaturii bizare

Mai concret, tardigradele au rezistat la radiații de până la 1.000 de ori mai mari decât doza letală pentru oameni, temperaturilor de peste 150 de grade Celsius și înghețului. Mai mult, potrivit unui experiment, tardigradele pot supraviețui inclusiv după ce au fost împușcate cu viteze de 900 m/s.

Explicația referitoare la reziliența micului monstru este capacitatea de a intra într-un fel de hibernare externă, numită „stare tun”. Când se usucă, tardigradele își retrag capul și picioarele și își încetinesc metabolismul la doar 0,01% din normal. Pot rămâne așa zeci de ani și revin la viață odată cu apa.

Alte adaptări țin de proteine speciale, descoperite recent, care se transformă într-o rețea protectoare și împiedică distrugerea celulelor. Există și proteine care învelesc ADN-ul ca un scut împotriva radiațiilor. Unele dintre aceste mecanisme au fost transferate experimental chiar și în celule umane, cu rezultate promițătoare.

Gazul cosmic care poate schimba lumea digitală. De ce heliul-3 de pe Lună valorează 20 de milioane $ kilogramul
Gazul cosmic care poate schimba lumea digitală. De ce heliul-3 de pe Lună valorează 20 de milioane $ kilogramul
La mai bine de jumătate de secol de la ultima misiune Apollo, Luna revine în centrul atenției, dar nu pentru că oamenii ar vrea să-și pună din nou pașii acolo. De data aceasta, totul se...
AI-ul ne va ajuta să „vorbim” cu animalele? Descoperiri uimitoare din junglă
AI-ul ne va ajuta să „vorbim” cu animalele? Descoperiri uimitoare din junglă
De la bonobo și cimpanzei, până la păsările cântătoare și balene, cercetările recente arată că lumea animală este mult mai „vorbăreață” decât am fi crezut. Tot mai multe studii...
#creaturi ciudate, #monstri, #stiinta, #tardigrade , #stiri magazin
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce au scris turcii, dupa ce Ianis Hagi a fost cel mai bun in Istanbul Basaksehir - Alanyaspor
a1.ro
Cum arata in prezent Larisa Iordache, dupa ce a nascut acum 6 luni. Cum se antreneaza
DigiSport.ro
Cel mai bun! Ce a facut Ianis Hagi la primul meci ca titular in Turcia + Nota primita la final

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cea mai rezistentă creatură din lume. Arată ca un monstru. Unde trăiește și cum poate ajuta omenirea
  2. Un nou „sindrom” afectează tot mai mulți oameni. Cât de mult afectează relația de cuplu
  3. Greșelile unei tinere care a fost pentru prima dată la Viena. "Mi-au secătuit energia și contul bancar"
  4. Horoscop pentru săptămâna 22 – 28 septembrie. Trei zodii au parte de noroc
  5. Horoscop zilnic. Duminică, 21 septembrie. Zodia care va petrece niște timp cu prietenii
  6. Bancul zilei: Ce vrea un copil să îi cumpere mama lui
  7. Delia vorbește despre consumul de substanțe interzise de adolescenți la festivaluri: „E greu să fii părinte”
  8. Ce ar trebui să învățăm cu adevărat de la strămoșii noștri despre longevitate. 4 lecții explicate de un cercetător
  9. Experții dezvăluie motivul îngrijorător din spatele valului de femei care dau naștere unor „bebeluși giganți”. Unii sunt la fel de mari ca un copil de un an
  10. Ce sunt "aparthotelurile". Un nou trend în turism are din ce în ce mai mare succes și în București: "Un model de cazare al viitorului"