Cum reușesc unii români să ia credite pentru casa visurilor: "După ce s-a pozat l-am ambalat la loc și l-am returnat"/ "Nu mă ducea capul la așa ceva!"

Mulți dintre românii își cumpără casa pe care și-o doresc la țară cu bani împrumutați de la bancă. Creditele sunt greu de plătit, iar în unele situații, dificil și de obținut.

Este cazul unei femei care ar vrea să cumpere o locuință la țară, dar nu a reușit să ia un credit deoarece băncile de la care a încercat să îl obțină au refuzat, după cum a relatat aceasta pe Facebook.

"Aveți informații despre cum ați obținut credit pentru o casă la țară? Ne-ar ajuta câteva informații legate de creditare. Băncile la care am vorbit nu vor să acorde credit pentru case cu wc în curte. A mai avut cineva situația asta și cum ați procedat?", a întrebat aceasta pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

"După ce s-a pozat frumos respectivul wc l-am ambalat la loc și l-am returnat"

O altă femeia a explicat în comentarii cum a găsit o soluție, într-o situație similară.

"Am luat, de fapt alaltăieri am intrat în posesie, casă din 1878, din cărămidă, nu are baie...S-a urmat procedura clasică, ante-contract cu promisiune de cumpărare, avans, opinie notarială, certificat energetic, evaluare imobil, contract final și ipotecă, nu am avut obiecții că nu are baie."

Ads

"Am procedat în felul următor. Înainte să vină evaluatorul am luat un vas wc cu rezervorul pe vas, de la și l-am așezat frumos într-o încăpere lângă o mașină de spălat veche. După ce s-a pozat frumos respectivul wc l-am ambalat la loc și l-am returnat. Succes!"

"Adică nu se verifică dacă există canalizare și record pentru apă?", a vrut să afle cineva.

"Nu. Doar dacă, puțin probabil, nimeriți un evaluator cu exces de zel. Caz rar, și aici puteți interveni, pentru că banca vă dă voie să vă alegeți evaluatorul dintr-o listă lungă de evaluatori agreați."

"Nu mi-ar fi dat în gând"

Soluția wc-ului cumpărat pentru poza a eclipsat discuția inițială.

"Chiar nu mă ducea capul la așa ceva!"

"Și dacă spunea expertul că are nevoie la baie, ce făceai?"

"Probabil îi spuneam că este ceva avarie la o conductă și momentan nu este apă."

"Super idee, nu mi-ar fi dat în gând."

Ads

"Citind ideea asta,în fiecare zi de acum înainte o să îmi impun să produc mai multe soluții (oricât de dubioase) de fiecare dată când voi întâmpina o problemă!"

"Românul e foarte inventiv"

"Mă bucur să aud asta. Eu așa funcționez. Cred că așa am fost educată că mereu când întâmpin o problemă să caut soluții, indiferent cât sunt de ciudate. Bunica și tata îmi spuneau mereu că nu există nu pot, ci doar nu vreau sau nu am încercat suficient."

"Felicitări, doamnă! Românul e foarte inventiv. Să vă bucurați de casă dv alături de cei dragi sufletului!"

"Tot cu credit de nevoi personale ne-am luat o căsuța la țară, din chirpici. Plus niște împrumuturi de la familie/ prieteni, pentru completarea sumei.

Noi nu am vrut să aducem alt imobil ca și garanție (deși aveam posibilitatea) pentru că am avut această variantă.

Creditul este în lei, cu dobânda fixă, pe 5 ani.

Este o rată acceptabilă.

Se merită efortul, în primul rând, pentru aerul curat (fiind o casă mai izolată), pentru grădina proprie- știi ce mănânci și câte alte beneficii."

Ads

"Cred că banca e interesată în primul rând dacă s-ar vinde casă dacă s-ar ajunge la incapacitate de plată. Să-și recupereze banii."

"Condițiile de creditare diferă foarte mult de la o bancă la alta.

Eu de exemplu, am o casă de vânzare cu toate utilitățile (apă curentă, gaze, baie în casă etc), dar casă este construită în 1948.

Găsisem la un moment dat cumpărători foarte interesați, dar nu aveau toți banii și voiau să ia un credit.

Am făcut actele premergătoare, dar la un moment dat au mai "scos din pălărie" cei de la bancă încă o condiție (care nu apărea la început), și anume: casa trebuie să fie mai nouă de 1960... așa că le-a refuzat creditul, deși condițiile inițiale erau toate îndeplinite.

Ei ar fi vrut să cumpere casa mea, dar nu s-a putut.

Au cumpărat până la urmă altă casă, cu mai puține camere și mai puțin teren, dar mai nouă...

Încercați la mai multe bănci, și insistați de fiecare dată să vă dea în scris de la început o listă cu TOATE condițiile pe care le impun. Eventual faceți dvs o listă cu absolut tot ce vă vine în minte (adică motive de care s-ar putea lega că să vă refuze) și întrebați.

Ads

Cu siguranță veți găși până la urmă și o bancă dispusă să vă dea credit, și o casă care să vă placă și să se încadreze în cerințele lor. Doar că aveți nevoie de nervi tari și timp."

"Nu mai este vremea de împrumuturi la bănci. Întindeți vă cât aveți plapumă. Cumpărați- vă o bucățică de pământ lângă pădure, să aibă și izvor și faceți- vă o cabană pe piloni."

"Nu cred că are legătură în mod direct cu faptul că este toaleta în curte. Și noi am încercat să obținem un credit ipotecar pentru o casă la țară și ni s-a explicat că principalul factor în acordarea creditului este gradul de tranzacționare a zonei, cu cât este mai scăzut cu atât șansele de aprobare sunt mai mici. Am renunțat și am optat pentru un credit de nevoi personale. Un efort puțin mai mare, însă per total costurile sunt mai mici dacă faci o evaluare a sumelor rambursate la finalul creditului. Mult succes să realizați ceea ce va doriți."