Ratele și dobânzile ajung la nivelul înregistrat înainte de pandemie, conform unei analize

În primele șase luni ale anului, media dobânzilor pentru creditele ipotecare acordate în București a fost de 6% pe an, în timp ce 90% din finanțările ipotecare aprobate au fost credite cu dobândă fixă, arată o analiză a unei companii de intermediere de credite. Astfel, valoarea ratelor lunare și dobânzile creditelor cu ipotecă au ajuns la nivelul de dinaintea pandemiei de coronavirus.

Rata unui credit ipotecar în valoare de aproximativ 61.500 de euro (echivalentul a 292.000 de lei) contractat în 2019 a ajuns la mijlocul acestui an la o valoare de 1.881 de lei, se arată într-un comunicat al SVN Romania Credit & Financial Solutions remis Ziare.com. Valoarea ratei este similară cu cea înregistrată în anul dinaintea pandemiei, de 1.868 de lei, când nivelul dobânzilor practicate pe piața ipotecară bucureșteană era de asemenea similar cu cel din prezent, și anume 5,93% pe an. Media ratelor achitate în perioada 2019 - prezent pentru împrumutul analizat a fost de 1.890 de lei lunar, cu 1,1% mai mare față de nivelul inițial asumat prin scadențar, în ciuda dobânzilor ridicate din ultimii doi ani. Analiza mai arată că rata actuală a unui credit ipotecar contractat în trecut poate fi redusă cu aproximativ 22,5% față de nivelul înregistrat în 2023 prin trecerea la dobândă fixă.

"Unul dintre cei mai importanți factori în analizarea unei finanțări ipotecare este evoluția pe termen lung. Datele din piață arată că un credit ipotecar stă în medie în portofoliul unei bănci o perioadă de 10 – 11 ani, perioadă în care se pot înregistra atât minimuri istorice, specifice unei pandemii care apare o dată la un secol, dar și vârfuri absolute, specifice, spre exemplu, unei perioade de inflație care se întâlnește la câteva zeci de ani. În ansamblu, dobânzile urmează o traiectorie cu multiple suișuri și coborâșuri pe termen lung, tendința fiind, în general, una de scădere, pe măsura întețirii concurenței bancare", a comentat Alexandru Rădulescu, managing partner SVN Romania Credit & Financial Solutions, conform comunicatului.

Raportat la venituri, rata actuală a unui credit ipotecar în valoare de 61.500 de euro contractat în 2019 deţine o pondere de circa 36% din salariul mediu net la nivel naţional, comparativ cu circa 59% în urmă cu cinci ani. Scăderea ponderii deţinute de rate în venituri a venit ca urmare a creşterii salariului mediu net la nivel naţional, care a ajuns în luna iunie a acestui an la o valoare de 5.176 de lei, cu 65% peste nivelul din 2019.

În primele şase luni din 2024, au fost acordate în total credite ipotecare în valoare de 4,5 miliarde de euro, potrivit raportărilor realizate de Banca Naţională a României, în creştere cu 78% comparativ cu perioada similară a anului trecut, acestea incluzând însă şi refinanţările, conversiile, transferurile şi restructurările.

Valoarea medie a unui credit ipotecar acordat la nivel naţional în 2023 a fost de circa 62.000 de euro, în timp ce preţul mediu la nivel naţional al unui imobil tranzacţionat prin credit ipotecar în 2023 a fost de 85.000 de euro, în creştere de la 82.000 de euro în 2022, potrivit calculelor. În total, anul trecut au fost acordate aproximativ 48.000 de credite ipotecare noi, comparativ cu un nivel de aproximativ 55.000 de credite ipotecare noi acordate în 2022.

