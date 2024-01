Bancile straine incep disponibilizarile

Marile grupuri bancare internationale au inceput sa treaca la disponibilizari masive, pe fondul scaderii profiturilor din cauza crizei datoriilor din zona euro si a problemelor legate de plafonul de indatorare din Statele Unite.

HSBC Holdings ar putea concedia 10.000 de angajati, in cadrul unui program de restructurari prin care se vor taia costurile cu pana la 3,5 miliarde de dolari pe an, relateaza Reuters.

De altfel, noul director executiv al grupului, Stuart Gulliver, anunta, in luna mai, ca banca va iesi de pe pietele neprofitabile, urmand a se concentra doar pe zonele mai puternice. In prezent, banca are aproximativ 300.000 de angajati la nivel mondial.

Potrivit lui Gulliver, peste doua cincimi din afacerile bancii nu isi acopera costul de functionare. Prin urmare, ar putea inchide operatiunile din 39 de piete si ar putea sa vanda divizia de creditare din Statele Unite.

HSBC deja a concediat 700 de persoane din divizia de retail din Marea Britanie in luna iunie.

La randul sau, banca elvetiana Credit Suisse a anuntat ca va disponibiliza 2.000 de persoane, din cauza activitatii slabe de trading. Cifra reprezinta aproximativ 4 procente din forta de munca de 50.700 de persoane. Potrivit oficialilor bancii, 500 de joburi vor fi eliminate din Elvetia.

Rezultatele financiare ale Credit Suisse au fost mult mai slabe decat a concurentilor. Veniturile sale au scazut cu 76 de procente comparativ cu primul trimestru, pana la 742,6 milioane de dolari, fata de o scadere medie de 27 la suta pentru bancile rivale din SUA si 36 - 37% pentru UBS si Deutsche Bank.