Beneficii ale unui credit cu garanții imobiliare în cadrul Credit cu Casa IFN

Aprobarea rapidă a creditului

AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE UNUI CREDIT CU GARANȚIE IMOBILIARĂ

În ultimele luni, instituțiile bancare și cele nebancare vin cu o mulțime de produse și servicii noi special adaptate pentru clienți, oferte ce pot părea de nerefuzat, însă pus în fața faptului împlinit, ajungi să înțelegi că lucrurile par să fiesunt complet diferite.

Această poveste a creditelor, care pare să fie spusă continuu de câțiva ani, nu face decât să descurajele persoanele ce ar putea avea nevoie de un ajutor financiar și să apeleze cu teamă la instituțiile de specialitate. De asemenea, condițiile drastice ale instituțiilor bancare și procesul greoi și lung de aprobare a creditului sunt alți factori ce alimentează temerile și neliniștea potențialilor clienți. La Credit cu Casa am înțeles urgențele clienților noștri, astfel că sistemul nostru de creditare este adaptat nevoilor acestora în totalitate.

Am analizat nevoile clienților de-a lungul anilor, dificultățile pe care aceștia le întâmpinau și dorințele lor, astfel că am conturat cu atenție și dedicare toate condițiile unui credit cu garantie imobiliara, începând cu perioada de aprobare și până la criterii de eligibilitate, comisioane și rate. Creditul cu garanție imobiliară este un împrumut cu ce dispune de condiții permisive, acesta fiind preferat de clienți datorită flexibilității sale, dar și timpului extrem de scurt pentru aprobare. În cazul acestui împrumut, garanția poate fi reprezentată de ipotecă imobiliară asupra unui bun imobil cum ar fi: apartament, casă, vilă, teren intravilan cu sau fară construcție, clădire, teren extravilan etc.

În cele ce urmează îți vei afla toate informațiile despre acest tip de credit, atât beneficiile, cât și situațiile cu care te-ai putea confrunta, pentru a cunoaște în amănunt fiecare detaliu.

Clienții au solicitat, noi oferim! Înțelegem urgențele clienților noștri și faptul că, de cele mai multe ori, fiecare oră în plus contează, astfel că odată ce depui documentația pentru credit, în termen de 24 de ore poți avea banii în propriul cont.

Am observat că una dintre principalele probleme de care se lovesc solicitanții este timpul, din acest considerent nu vei aștepta zile sau chiar săptămâni pentru un răspuns din partea noastră. Am creat un mediu de lucru inteligent și bine structurat, astfel încât să avem capacitatea de a satisface nevoile clienților noștri, în timp record.

Personalul și valorile

Așa cum am menționat în rândurile anterioare, în cadrul Credit cu Casa punem preț pe comunicarea dintre specialiștii noștri și potențialii clienți sau clienții deja existenți, informațiile transmise și acuratețea acestora. Am ales să colaborăm cu profesioniști în domeniu și să ne ghidăm cu strictețe după o serie de valori ce stau la baza relațiilor noastre cu toți cei ce ne-au călcat pragul.

Transparența și profesionalismul sunt elemente indispensabile în activitatea noastră, datorită faptului că am conștientizat încă de la început nevoia clienților de a afla adevărul. Ne dorim colaborări de lungă durată, iar acestea nu pot fi posibile fără sinceritate absolută.

Ne angajăm să furnizăm către fiecare solicitant în parte, informații clare, corecte și complete, deoarece, înainte de orice, clienții noștri sunt oamenii care ne cer ajutorul financiar.

Flexibilitatea

Poți alege oricând dacă dorești să primești suma împrumutată în LEI sau în EURO și chiar mai mult de atât, în condițiile în care accesezi un credit în EURO, însă pe parcurs ai constatat că este mai avantajos un credit în LEI, poți modifica oricând acest lucru cu ajutorul unei cereri speciale, fără a se percepe comisioane. De asemenea, comisioanele sunt zero și în cazul în care îți dorești să rambursezi creditul anticipat, comisioanele vor fi zero. Poți beneficia de un împrumut de până la 500.000 lei sau echivalentul în euro, în funcție de nevoile și preferințele tale, indiferent de istoricul pe care îl ai. Acest credit se poate acorda chiar și solicitanților cu un istoric negativ, ce figurează în Biroul de Credit.

Ne dorim ca ajutorul financiar pe care îl oferim clienților noștri să nu devină odată cu timpul o grijă în plus și, de asemenea, avem convingerea că solicitanții își cunosc cel mai bine nevoile, astfel că flexibilitatea ne caracterizează în totalitate.

Număr redus de documente necesare

Un real beneficiu pe care îl oferim clienților noștri este că aceștia nu trebuie să întocmească dosare interminabile de acte și documente doveditoare pentru a obține credite cu garantie imobiliara. În timp am înțeles că o problemă importantăm întâmpinată în procesul de creditare este necesitatea unui număr mare de documente depuse și timpul pierdut cu scopul de a acumula toate aceste documente.

1. Acte de identitate pentru solicitant, codebitori și/sau garanți:

Acte de identitate;

Documente care atestă starea civilă.

2. Documente care atestă veniturile solicitantului și ale familiei sale:

Adeverință de venit (pentru venituri din salarii și contracte de administrare/management/ de mandat obținute în România);

Sunt acceptate veniturile obținute din orice tip de activitate legală (salarii, pensii, chirii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, contracte de mandat, dividende etc.);

3. Documente care atestă dreptul de proprietate asupra bunului imobil adus în garanție:

Documente care atestă dreptul de proprietate;

Încheierea de intabulare a dreptului de proprietate;

Documentația cadastrală;

În cazul refinanțării externe (acord de refinanțare sau contractul de credit împreună cu graficul de rambursare si contractul de ipoteca);

Alte documente solicitate (ex: certificat de atestare fiscală etc.).

Criteriile de eligibilitate flexibile și permisive

Suntem de părere că aceste criterii de eligibilitate, conform cărora se poate acorda sau nu creditul solicitantului, nu trebuie să fie o grijă în plus pentru persoanele ce își doresc să acceseze un împrumut. La Credit cu Casa am preferat să alegem o listă de criterii de eligibilitate minime, mai permisive comparativ cu cele pe care instituțiile bancare clasice le impun, însă care să ne vină în ajutor atât nouă, cât și potențialilor clienți.

Cetățean român sau cetățean străin (cu rezidență în România);

Vârsta peste 18 ani;

Prezentarea unei garanții imobiliare (teren liber sau ocupat de construcții, o construcție, un apartament). Imobilul poate fi în proprietatea ta sau în proprietatea unei alte persoane fizice;

Prezentarea documentelor referitoare veniturile realizate, după caz.

Rate fixe și egale pe toată perioada de creditare

Probabil că suntem cu toții de acord că stabilitatea financiară este extraordinar de importantă, astfel că vei beneficia de rate fixe și egale pe toată perioada de creditare. Nu îți face griji! Nu vei fi luat prin surpindere din cauza unor fluctuații de la o lună la alta.

Comisioane ZERO

Ne dorim ca odată cu accesarea unor imprumuturi cu garantie imobiliara, clienții noștri să se poată bucura de tot confortul si liniștea, astfel că nu vor exista comisioane suplimentare pentru situații precum analiza, aprobarea, acordarea sau rambursarea anticipată, parțială sau totală, a creditului.

Ești complet degrevat de astfel de comisioane neplăcute ce pot crește cu mult valoarea pe care tu o înapoiezi instituției care ți-a acordat creditul.

Transparența

Așa cum am menționat încă de la început, considerăm că transparența este piatra de temelie în relația dintre solicitant și instituția care acordă creditul. Din acest considerent pe website-ul nostru vei găsi un exemplu concret de calcul ce include valoarea totală a creditului, valoarea DAE, perioada de creditare, valoarea ratelor lunare fixe și valoarea plătibilă.

Deoarece fiecare produs sau serviciu are atât avantaje cât și dezavantaje, urmează să afli care sunt potențialele dezavantaje ale unui credit cu garanții imobiliare:

Împrumutul se poate accesa doar în LEI și EURO

Dacă îți dorești un împrumut în dolari, lire sau altă monedă în afară de LEI și EURO, acest lucru nu este posibil. Din experiență am învățat totuși că aproape toți solicitanții preferă una dintre cele două monede puse la dispoziție, astfel că nu reprezintă un real impediment în decizia finală.

Perioada maximă de creditare este de 60 de luni

Cu toții avem o teamă când ne gandim la un credit pe 30 de ani, iar noi am vrut să înlăturâm cu totul această temere pentru clienții noștri.

Asemănător cu primul punct menționat anterior, acest aspect poate constitui un deazavntaj doar în anumite condiții. Acest lucru este dependent de suma împrumutată și importanța pe care solicitantul o acordă detaliilor cu privire la calculul ratelor lunare. Odată ce aceste informații sunt puse la punct încă de la început împreună cu specialiștii noștri, iar valoarea creditului este realistă comparativ cu puterea financiară și rambursarea, cu siguranță cele 60 de luni sunt mai mult decât suficiente.

În concluzie, fiecare lucru, serviciu, produs, sau persoană vine la pachet cu avantaje și dezavantaje, însă în final acestea contează atât cât cântăresc pentru noi, cei interesați de ele. Ceea ce pentru unii poate reprezenta un dezavantaj, pentru alții poate constitui un avantaj real.

Creditul cu garanție imobiliară reprezintă un produs flexibil cu o serie de caracteristici special alcătuite în urma discuțiilor cu potențialii clienți, analizei nevoilor și posibilităților acestora de-a lungul anilor și feedback-ului general de pe piața din domeniu.

Credem cu tărie în faptul că acest împrumut poate satisface toate nevoile și preferințele solicitanților noștri, cât timp există comunicare deschisă și transparentă între specialiștii Credit cu Casa și solicitanți, pentru a se întocmi un plan de rambursare avantajos și realizabil.

Credit cu Casa oferă credite cu garanție imobiliară, indiferent de istoricul solicitantului, deoarece înțelegem urgențele și nevoile celor care apelează la serviciile noastre.