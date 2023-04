De ce creditul cu garanție imobiliară este cea mai inspirată alegere în 2023

Daca titlul articolului nostru ti-a starnit curiozitatea, ai ajuns cu siguranta in locul potrivit la momentul potrivit!

Statisticile actuale indica faptul ca tot mai multi romani apeleaza la ajutorul bancilor, insa raman dezamagiti de procedura greoaie, documentatia stufoasa, criterii de eligibilitate stricte si fixe, sumele mici acordate sau chiar un raspuns nefavorabil din partea bancilor.

Deoarece ne dorim ca activitatea noastra sa fie un real ajutor pentru toate persoanele ce au nevoie de sustinere financiara, am creat un program de finantare destinat oricarei persoane cu varsta de peste 18 ani, ce are la baza sistemul de creditare cu garantie imobiliara. Intelegem cu siguranta nevoia de ajutor, astfel ca politica noastra permite chiar si persoanelor cu un istoric negativ, ce figureaza in Biroul de Credite, sa beneficieze de un credit cu garantie imobiliara.

Aceasta forma de creditare este ideala pentru persoanele care au nevoie de o suma mai mare de bani, intr-un timp cat mai scurt posibil. Acesta este imprumutul ideal pentru nevoile tale pentru care nu ai inca suficiente fonduri. Indiferent daca intentionezi sa il utilizezi pentru achizitia unei locuinte, a unei masini, pentru a investi in educatie sau intr-o afacere, ori pentru cheltuieli neprevazute, te vei convinge pana la finalul acestui articol ca un imprumut cu garantie imobiliara este cea mai buna alegere.

Asa cum reiese si din denumire, garantia, in acest caz, poate fi reprezentata de un teren intravilan sau extravilan, o casa, cladire, apartament sau vila. Indiferent de natura imobilului, aspectul cu adevarat relevant este ca tu (sau codebitorul/garantul) sa fii proprietarul acestuia.

In activitatea noastra am invatat valoarea timpului si faptul ca fiecare ora conteaza si este pretioasa, reusind astfel sa cream un flux de lucru eficient ce permite aprobarea creditului extrem de rapid.

Stim ca proprietatile personale sunt extraordinar de importante pentru noi toti, insa daca inca ai dubii in ceea ce priveste siguranta oferita de accesarea unui imprumut cu garantie imobiliara, iti vom povesti despre beneficiile acestuia si cat de usor si sigur am facut intregul proces pentru tine.

TIMPUL

Cu siguranta suntem cu totii de acord ca timpul a devenit o resursa extrem de importanta, iar astazi munca ne ocupa cea mai mare parte a zilei, fiind foarte greu sa sa rezolvi si alte situatii.

Am vrut ca toti clientii nostri sa se bucure de timpul personal si sa analizeze cu atentie fiecare alegere, astfel ca sistemul nostru de documentare online pentru un imprumut cu garantii imobiliare te va scuti de o multime de drumuri inutile si timp pierdut.

APROBAREA RAPIDA

Planurile si nevoile tale nu stau in loc pentru a astepta raspunsuri ce intarzie sa apara. La Rapid Credit IFN aprobarea se face in 24 de ore, iar tu te vei putea bucura de intreaga suma solicitata pentru a-ti indeplini obiectivele financiare.

FLEXIBILITATEA

Fie ca ai nevoie de un imprumut in LEI sau in EURO, ai flexibilitatea de a alege moneda dorita si poti opta pentru orice suma de pana la 500.000 LEI sau echivalentul in EURO.

De asemenea, spre deosebire de institutiile bancare clasice suntem mult mai flexibili. In cazul in care doresti sa schimbi imprumutul in alta moneda (din LEI in EURO, sau din EURO in LEI) tot ce trebuie sa faci este sa depui o cerere, fara a se percepe alte costuri sau comisioane suplimentare.

CRITERII DE ELIGIBILITATE PERMISIVE

Experienta placuta si rapida a solicitantului este unul dintre obiectivele noastre. Deoarece ne dorim siguranta pentru ambele parti, criteriile noastre de eligibilitate sunt exact garantia de care avem nevoie, iar pentru clienti sunt usor de indeplinit.

In cazul unor credite cu garantie imobiliara criteriile minim necesare pentru aprobarea si acordarea sumelor solicitate sunt:

Prezentarea documentelor referitoare la identificarea persoanei, a venitului si a garantiei/garantiilor propuse;

Existenta garantiilor acoperitoare conform normelor interne;

Respectarea cerintelor care decurg din legislatia in vigoare si din normele interne ale Rapid Credit IFN S.A.

Varsta minima de 18 ani;

Realizarea unui venit net cumulat cu cel al codebitorului/garantului de minim 1.000 Lei;

Prezentarea documentelor de venit legale si acceptate de catre IFN.

DOCUMENTATIE REDUSA

Comparativ cu alte institutii, Rapid Credit IFN solicita doar cateva documente ce sunt necesare pentru incheierea contractului dintre solicitant si companie. Acestea sunt extrem de importante pentru aprobarea solicitarii clientului, fiind necesare toate pentru a obtiene un raspuns pozitiv din partea noastra.

Daca iti doresti ca solicitarea ta pentru un credit cu garantie imobiliara sa fie aprobata ai nevoie sa depui urmatoarele documente:

1. Acte de identitate pentru solicitant, codebitori si/sau garanti:

Acte de identitate;

Documente care atesta starea civila.

2. Documente care atesta veniturile solicitantului si ale familiei sale:

Adeverinta de venit (pentru venituri din salarii si contracte de administrare/management/ de mandat obtinute in Romania);

Sunt acceptate veniturile obtinute din orice tip de activitate legala (salarii, pensii, chirii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuala, contracte de mandat, dividende etc.);

3. Documente care atesta dreptul de proprietate asupra bunului imobil adus in garantie:

Documente care atesta dreptul de proprietate;

Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;

Documentatia cadastrala a imobilului;

În cazul refinantarii externe se va prezenta contractul de credit si graficul de rambursare incheiat cu institutia financiara sau alta persoana fizica/juridica;

Alte documente solicitate (ex: certificat de atestare fiscala etc.).

DESTINATIE NECONDITIONATA

Creditul cu garantie imobiliara este unul dintre acele imprumuturi pe care le poti folosi dupa bunul plac. Nu esti conditionat sau restrictionat in vreun fel, iar acest imprumut poate fi folosit si in vederea refinatarii creditelor de la alte institutii financiare.

Ai libertatea deplina de a utiliza creditul pentru a-ti indeplini cele mai mari dorinte sau pentru a-ti acoperi nevoile financiare, fara a oferi explicatii sau acte doveditoare.

SIMULATOR DE RATE

Pe website-ul nostru vei gasi un simulator de rate online. Acesta te poate ajuta sa calculezi rata lunara in functie de suma pe care doresti sa o imprumuti si perioada pentru care doresti sa faci creditul, iar pentru a intelege mai bine exact fiecare leu pe care urmeaza sa il inapoiezi, iti punem la dispozitie, tot online, un exemplu de calcul detaliat.

SIGURANTA

Cunoastem cu totii importanta sigurantei financiare, in special in ziua de azi. Din acest motiv daca optezi pentru un credit cu garantie imobiliara vei avea dobanda fixa pe intreaga perioada de creditare, rate fixe si egale si comisioane zero. Vei sti de la inceput care este intregul plan financiar si iti poti organiza veniturile si cheltuielile in functie de acesta.

Nu vei avea surpriza neplacuta de a plati mai mult decat stiai si vei cunoaste “regulile jocului” in intregime inca de la prima discutie cu specialistii nostri financiari.

Nu vei fi nevoit sa platesti in avans sau in plus, iar in cazul in care vei solicita totusi din proprie initiativa plata aticipata aferenta sumei ramase, vei putea face acest lucru fara a se percepe comisioane suplimentare.

CONSULTANTA DE SPECIALITATE GRATUITA

Consideram ca este extrem de important sa primesti toate informatiile necesare inainte de a lua o decizie. Confortul psihic al clientilor nostri este primordial! Din acest motiv consultantii nostri iti stau la dispozitie pentru a oferi un raspuns tuturor intrebarilor tale.

Atat inainte, cat si dupa semnarea contractului, serviciul de consultanta de specialitate joaca un rol principal in experienta clientilor.

De-a lungul anilor am inteles ca fiecare client este diferit, are nevoi si interese diferite, astfel ca, pe aceasta baza am creat produsul care astazi porta numele de “Credit cu garantie imobiliara”. Beneficiile acestui imprumut sunt inspirate in totalitate din nevoile clientilor nostri si din experienta noastra, iar serviciul de consultanta reprezinta temelia intregului proiect si legatura cu solicitantii, legatura pe care ne dorim sa o pastram stransa pe tot parcursul colaborarii.

Ne-am adaptat nevoilor si dificultatilor clientilor nostri si am cautat o solutie pentru problemele lor.

Rapid Credit IFN ofera credit cu garantie imobiliara tuturor celor ce indeplinesc conditiile de baza mentionate mai sus. Pentru bunastarea clientilor nostri, lucram continuu la imbunatatirea serviciilor noastre si ofertelor de finantare inaintate atat catre persoanele fizice, cat si catre persoanele juridice.

Solicita acum online mai multe detalii si alege siguranta financiara oferita de Rapid Credir IFN!