De ce este o idee bună să refinanțați un credit ipotecar folosind un credit cu garanție imobiliară?

Achizitionarea unei locuinte printr-un credit ipotecar este, pentru majoritatea oamenilor, prima si in acelasi timp una dintre cele mai mari investitii financiare pe care le fac in viata. Totusi, odata cu trecerea timpului, mediul economic, conditiile si situatia financiara a fiecarei persoane, se pot schimba, iar ceea ce parea o solutie avantajoasa la momentul accesarii imprumutului poate deveni, odata cu trecerea timpului, o povara financiara imensa. In acest context marcat de incertitudine si neliniste din punct de vedere financiar, refinantarea creditului ipotecar devine nu doar o optiune, ci o necesitate pentru a avea posibilitatea de a rambursa imprumutul, fara complicatii si fara a cunoaste executarea silita, avand totodata posibilitatea de a obtine conditii mai bune, rate mai mici si chiar o mai mare flexibilitate financiara.

Azi, una dintre cele mai eficiente metode, si cea aleasa de cei mai multi debitori, pentru refinantarea unui credit ipotecar este cea printr-un credit cu garantie imobiliara. Spre deosebire de refinantarea clasica a unui credit ipotecar printr-un alt credit ipotecar, aceasta solutie vine cu avantaje semnificative pe care le vom detalia in prezentul articol, in randurile ce urmeaza.

Cuprins:

1. Acces la sume mari printr-un plafon extins

2. Destinatie neconditionata- Utilizare libera a imprumutului

3. Criterii de eligibilitate relaxate si dosar de credit simplificat

4. Plan de rambursare sigur si transparent

5. 4 metode diferite de rambursare – Flexibilitate sporita

6. Posibilitatea reducerii dobanzii prin refinantare

1. Acces la sume mari printr-un plafon extins

Primul dintre multiplele beneficii pe care un credit cu garantie imobiliara le prezinta, este plafonul ridicat al sumei pe care o puteti accesa. Accesarea unui credit ipotecar presupune, de cele mai multe ori, sume importante, astfel ca este esential sa aveti in vedere alegerea unui imprumut dedicat refinantarii, care sa aiba limita superioara suficienta pentru a acoperi valoarea ramasa. Comparativ cu un credit de nevoi personale, unde limitele sunt considerabil mai reduse, un imprumut cu garantie imobiliara poate ajunge pana la 700.000 de lei sau echivalentul in euro, in functie de valoarea imobilului adus cu titlul de garantie garantie.

2. Destinatie neconditionata- Utilizare libera a imprumutului

Comparativ cu un credit ipotecar, unde banii pot fi utilizati doar pentru achizitia, constructia sau modernizarea unei locuinte, creditul cu garantie imobiliara nu impune nicio restrictie de utilizare. Acest avantaj va ofera posibilitatea nu doar sa utilizati suma accesata pentru refinantarea integrala a vechiului dumneavoastra credit ipotecar, ci si sa obtineti o suma suplimentara pentru alte nevoi, fara restrictii asupra destinatiei banilor.

Dupa refinantare, aveti posibilitatea sa folositi diferenta de bani ramasa pentru:

• Stingerea altor datorii, indiferent de natura acestora.

• Investitii imobiliare sau renovarea locuintei.

• Resurse pentru dezvoltarea unei afaceri.

• Cheltuieli personale din orice arie.

3. Criterii de eligibilitate relaxate si dosar de credit simplificat

Un alt avantaj major al refinantarii unui credit ipotecar printr-un credit cu garantie imobiliara este procesul simplificat de aprobare. Aceasta forma de refinantare presupune criterii de eligibilitate mai accesibile, fiind potrivita chiar si pentru persoanele cu mai multe credite active. De asemenea, necesarul de documentatie este considerabil redus, eliminand complexitatea specifica dosarelor pentru creditele ipotecare. Totodata, durata de aprobare este semnificativ mai scurta, datorita procesului de accesare simplificat, avand posibilitatea de a intra in posesia sumei solicitate in doar 24 de ore.

Conditiile de accesare a unui credit cu garantie imobiliara, in vederea refinantarii unui imprumut ipotecar, sunt:

• Furnizarea documentelor care atesta identitatea solicitantului, veniturile realizate si garantia sau garantiile propuse.

• Existenta unor garantii care respecta cerintele stabilite prin normele interne ale institutiei.

• Conformarea cu toate cerintele legislative in vigoare si cu reglementarile interne ale institutiei creditoare.

• Solicitantul trebuie sa aiba cel putin 18 ani.

• Venitul net al solicitantului, cumulat cu cel al codebitorului sau garantului, trebuie sa fie de minimum 1.000 lei.

• Depunerea documentelor care dovedesc veniturile, acestea fiind legale si acceptate de institutia financiara nebancara.

Asa cum mentionam anterior, dosarul de credit este usor de alcatuit si cuprinde urmatoarele documente necesare refinantarii:

• Acte de identitate si stare civila

Solicitantul, codebitorii si/sau garantii trebuie sa prezinte:

- Actele de identitate valabile;

- Documente care certifica starea civila (de exemplu, certificat de casatorie, certificat de divort, etc.).

• Documente justificative ale veniturilor

Pentru a demonstra stabilitatea financiara, sunt necesare:

- Adeverinta de venit, in cazul salariilor sau contractelor de administrare, management sau mandat realizate in Romania;

- Dovezi privind orice venit legal obtinut, inclusiv salarii, pensii, chirii, activitati independente (profesii liberale), drepturi de proprietate intelectuala, dividende sau alte surse de venit.

• Documente privind dreptul de proprietate asupra imobilului adus in garantie

Pentru evaluarea imobilului, se solicita:

- Acte care atesta dreptul de proprietate asupra bunului imobil;

- Documentatia cadastrala si incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;

- In cazul refinantarilor externe: contractul de credit existent si graficul de rambursare eliberate de institutia financiara sau de persoana fizica/juridica implicata;

- Alte documente relevante solicitate (de exemplu, certificat de atestare fiscala, daca este cazul).

4. Plan de rambursare sigur si transparent

Una dintre principalele provocari ale creditelor ipotecare este variabilitatea dobanzilor, care poate duce la o crestere lunara importanta a ratelor si la o presiune suplimentara asupra bugetului dumneavoastra personal. In schimb, un credit cu garantie imobiliara este o optiune excelenta pentru refinantare deoarece ofera o serie de avantaje semnificative in ceea ce priveste structura planului de rambursare.

• Rate si dobanzi fixe si egale

Dobanzile fixe elimina riscul unor majorari neasteptate ale ratelor lunare. Valorile fixe si egale va ofera posibilitatea de a face o planificare bugetara pe termen lung, fara a intampina cresteri nejustificate sau periculoase pentru echilibrul financiar personal.

• Comisioane zero

Absenta comisioanelor ascunse, inclusiv cele pentru analiza sau rambursare anticipata, garanteaza o transparenta totala a costurilor, asigurandu-va astfel o experienta financiara fara surprize neplacute si un control deplin asupra cheltuielilor.

Transparenta completa a costurilor si valorile fixe ale acestora creeaza un mediu favorabil refinantarii, permitandu-va sa stiti cu exactitate suma de plata lunara, fara a va confrunta cu surprize neplacute.

5. 4 metode diferite de rambursare – Flexibilitate sporita

Daca alegeti sa refinantati un credit ipotecar folosind un imprumut cu garantie imobiliara, aveti avantajul important al unor optiuni multiple pentru rambursare, special concepute pentru situatii diverse in care va puteti afla din punct de vedere financiar.

Pentru rambursarea imprumutului, aveti mai multe optiuni flexibile. Puteti alege achitarea unui numar de rate lunare egale, care includ atat principalul (ratele de credit), cat si dobanda calculata la soldul creditului, incepand cu luna calendaristica urmatoare acordarii imprumutului. O alta varianta este achitarea lunara a unor rate egale, care constau in dobanda aplicata la soldul imprumutului, impreuna cu o rata unica de principal care se ramburseaza la scadenta finala a contractului. De asemenea, exista posibilitatea de a plati rate egale, formate din dobanda aplicata pe soldul sumei imprumutate, si rate de credit lunare (principal) si dobanda aferenta acestora, pentru o perioada partiala din cadrul perioadei totale de creditare.

In plus, aveti optiunea de a rambursa anticipat imprumutul, fie partial, fie in totalitate, prin depunerea sumelor in contul creditorului dumneavoastra, fara a fi necesara o cerere scrisa si fara comisioane suplimentare. In cazul rambursarii anticipate partiale, valoarea ratei lunare va scadea, iar perioada de creditare initiala va ramane neschimbata.

Aceste optiuni va permit sa ajustati rambursarea creditului, odata cu trecerea timpului, in functie de schimbarile veniturilor si de obiectivele dumneavoastra financiare.

6. Posibilitatea reducerii dobanzii prin refinantare

Un argument solid in favoarea refinantarii unui credit ipotecar printr-un credit cu garantie teren, este oportunitatea de a beneficia de o dobanda mai mica. Daca imprumutul dumneavoastra cu garantie imobiliara presupune dobanzi ridicate, refinantarea printr-un credit cu garantie imobiliara, poate reduce semnificativ atat costurile lunare, cat si suma totala a imprumutului.

Mai mult, creditul cu garantie imobiliara ofera, de obicei, dobanzi mai avantajoase decat un credit de nevoi personale, datorita securitatii suplimentare oferite de imobilul adus in garantie.

In concluzie, putem admite ca refinantarea unui credit ipotecar printr-un credit cu garantie imobiliara reprezinta o solutie inteligenta si avantajoasa pentru cei care doresc sa isi optimizeze costurile financiare si sa se bucure de o rambursare relaxata si fara griji. Aceasta optiune ofera o serie de beneficii, cum ar fi un plafon ridicat de credit, libertatea de a utiliza banii conform nevoilor proprii si conditii eligibilitate mai relaxate, cu documente minime necesare aprobarii imprumutului de refinantare. De asemenea, planul de rambursare este transparent, clar, cu dobanda fixa si fara comisioane ascunse, iar flexibilitatea optiunilor de rambursare adauga un plus de confort la nivel psihic, pentru orice debitor. Mai mult de atat, refinantarea poate reduce semnificativ costurile prin obtinerea unei dobanzi mai mici.

Astfel, daca va aflati in situatia in care cautati o alternativa mai buna la creditul ipotecar existent, refinantarea printr-un credit cu garantie imobiliara poate oferi mai multa siguranta, predictibilitate si un control mai bun asupra finantelor dumneavoastra pe termen lung.

