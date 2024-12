În această perioadă, intențiile românilor de a accesa credite sunt influențate de incertitudinea economică, creșterea dobânzilor și inflația ridicată. Mulți sunt mai precauți și analizează cu atenție condițiile de creditare, preferând să evite împrumuturile pentru consum și să se concentreze pe cele necesare, precum achiziția unei locuințe.

De asemenea, există o tendință de a căuta soluții mai avantajoase, cum ar fi refinanțările sau creditele cu dobânzi fixe, pentru a proteja bugetele pe termen lung.

Totuși, pentru unii, accesarea creditelor rămâne o necesitate, mai ales în contextul costurilor crescute ale vieții.

Economistul Radu Georgescu a explicat concret ce măsuri de precauție ar trebui să ia cei tentați să facă un împrumut la bancă în perioada următoare.

"Și-a mai permis 2 ani"

Radu Georgescu s-a referit pentru început la cazul unui coleg care a ales să achiziționeze o mașină foarte scumpă, bazându-se pe banii pe care îi câștiga, însă după doi ani și-a pierdut locul de muncă.

"Acum 3 ani un fost coleg și-a cumpărat în leasing o mașină de 70.000 euro. L-am întrebat de ce nu și-a luat una de 25.000 euro. Mi-a spus că își permite.

L-am întrebat până când își permite?

Și-a mai permis 2 ani.

Între timp Banca Transilvania a cumpărat banca la care lucra.

Iar el a rămas fără job."

"Partea frumoasă la un credit ține până când începi să-l dai înapoi"

Următorul exemplu dat de Radu Georgescu este la cealaltă extremă și se referă la cazul unui bancher care a ales să dețină o mașină obișnuită, în ciuda câștigurilor sale uriașe.

"Eu am lucrat 2 ani la una dintre cele mai mari firme din Elveția, Swisscom. Am fost surprins când am văzut că CEO-ul conduce o Skoda. Probabil tipul câștigă peste 1 milion euro/ an.

Milton Friedman, câștigător Premiul Nobel pentru economie, explică faptul că partea frumoasă la un credit ține până când începi să-l dai înapoi."

"Habar nu avem ce înseamnă un credit ipotecar"

Economistul este de părere că unii români nu sunt pe deplin conștienți ce implică plata lunară a unui împrumut, timp de 30 de ani.

"În România nu avem cultură creditelor bancare. Habar nu avem ce înseamnă un credit ipotecar

Creditul ipotecar nu există în anul 2000. Nu avem habar ce înseamnă să plătești lună de lună un credit pe 30 de ani.

Nu avem habar ce se va întâmplă în următorii 5 ani. În ultimii 4 ani am trecut printr-o pandemie, o explozie a inflației și a dobânzilor la credite, un război la granița și am început să vorbim despre naționalizări.

Acum 4 ani aceste lucruri păreau un film SF."

"Doar așa ești cât de cât sigur când iei un credit"

Acesta își încheie postarea cu răspunsul pe care îl dă celor care îi cer opinia despre eventuale credite pe care le au în vedere în perioada următoare.

"Mulți oameni mă întreabă dacă este bine să-și facă un credit pentru apartament, mașină etc

Le spun să-și estimeze într-un mod pesimist veniturile pe următorii 5 ani. Apoi să împartă la 2.

Doar așa ești cât de cât sigur când iei un credit", a concluzionat Radu Georgescu în postarea sa de pe Facebook.

