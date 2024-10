Cat de rapid si sigur se poate accesa si rambursa un împrumut pentru persoanele cu istoric negativ?

Daca va aflati in situatia in care doriti sa accesati un imprumut, insa istoricul de creditare nu reprezinta cel mai mare avantaj al dumneavoastra, atunci ati ajuns in locul potrivit, la momentul potrivit.

Situatia in care figurati ca si rau platnic in Biroul de Credit nu este una usoara ori placuta, iar accesarea unui credit rapid sau de orice alt fel este aproape imposibila, in special atunci cand ne raportam la institutiile financiare bancare clasice, adica bancile traditionale, cu care suntem cu totii obsnuiti.

Trebuie sa stiti ca un istoric negativ de creditare nu va limiteaza complet din a mai accesa imprumuturi, insa este necesar sa va reorientati atentia catre IFN-uri (Institutii Financiare Nebancare).

In acest articol vom explora impreuna creditele online oferite de Institutiile Financiare Nebancare si cat de sigure pot fi acestea pentru un solicitant cu istoric normal sau negativ de creditare.

Cuprins

1. Ce sunt IFN-urile si cat de sigure sunt acestea?

2. Cine poate accesa, de fapt, un credit online oferit de un IFN?

3. Care este procesul de accesare si cat dureaza acesta?

4. Ce documente trebuie prezentate?

5. Care este suma pe care o pot accesa si cum pot folosi creditul?

6. Cum se ramburseaza creditul?

7. Ce sunt IFN-urile si cat de sigure sunt acestea?

Institutiile Financiare Nebancare, cunoscute si sub denumirea prescurtata de IFN, sunt entitati ce ofera servicii financiare de creditare si care sunt reglementate de BNR (Banca Nationala a Romaniei).

Ads

Alegerea unui IFN este o optiune sigura, rapida si eficiente de obtinere a finantarii dorite, chiar si in situatia in care figurati cu un istoric negativ de creditare. Acestea functioneaza in conditiile adoptate de lege si nu reprezinta un pericol pentru niciun debitor. Se supun unui regulament strict si rigid ce are ca si scop principal protectia clientului, insa sunt populare pentru abordarea relaxata si flexibila pe care o prezinta in relatia cu debitorii.

Comparativ cu bancile traditionale, Institutiile Financiare Nebancare au criterii de eligibilitate mai permisive, solicita o documentatie redusa, adopta o procedura simpla si rapida de accesare a fondurilor dorite si modalitati flexibile si avantajoase de rambursare a creditului accesat.

2. Cine poate accesa, de fapt, un credit online oferit de un IFN?

Un credit nevoi personale online, oferit de o Institutie Financiara Nebancara, poate fi accesat de orice solicitant care indeplineste criteriile de eligibilitate adoptate de institutia de credit, indiferent de istoricul acestuia.

Ads

De regula IFN-urile adopta conditii permisive de acordare a imprumuturilor, iar majoritatea se rezuma la:

Solicitantul trebuie sa aiba varsta cuprinsa intre 18 si 70 de ani;

Solicitantul trebuie sa obtina un venit lunar (salariu/pensie/etc), pe care il incaseaza pe card si care este declarat la ANAF;

Nu exista un dosar de executare silita activ pe numele solicitantului;

Solicitantul trebuie sa completeze cererea de credit si sa o transmita catre analiza impreuna cu documentele in format electronic.

3. Care este procesul de accesare si cat dureaza acesta?

Cu siguranta nu veti intalni un proces de accesare a unui credit, mai simplu si rapid ca in cazul unui imprumut online.

Tot ce trebuie sa faceti este sa accesati website-ul institutiei creditoare si sa completati cererea de credit online, in totalitate, adaugand si documentele solicitate de IFN. Asigurati-va ca indepliniti criteriile de eligibilitate adoptate de catre companie si trimiteti cererea catre viitorul dumneavoastra creditor.

Ads

In doar 15 minute aveti posibilitatea de a intra in posesia sumei dorite, aceasta fiind virata direct in contul dumneavoastra bancar.

Acest imprumut rapid se poate solicita oricand, la orice ora si de orunde v-ati afla. Nu este necesar sa va deplasati pentru a obtine suma dorita, astfel ca puteti sa parcurgeti procedura de accesare de acasa, de la birou sau chiar din vacanta.

Acum puteti solicita un credit 7 zile din 7, 24 din 24, fara a fi necesar macar sa va deplasati sau sa depuneti efort pentru a ajunge la institutia dumneavoastra creditoare.

4. Ce documente trebuie prezentate?

Daca nu stiti din propria experienta, probabil ati auzit cat de dificil si stresant este procesul de alcatuire a dosarului de credit pentru un imprumut nevoi personale sau de orice alt fel. Este necesar sa prezentati o multime de acte si documente care sa ateste in mod special garantiile aduse si sa petreceti o multime de timp pe drum pentru procurarea acestora.

Institutiile Financiare Nebancare care acorda credite online, au schimbat cu totul procesul de accesare si, in mod implicit, documentatia necesara dosarului de credit, in vederea obtinerii finantarii dorite.

Ads

Daca va doriti sa beneficiati de un credit ifn online, este necesar sa anexati cererii de credit doar doua documente de baza si usor de procurat: Copia de la buletin si un extras de cont in format electronic, din care sa reiasa incasarea recurenta a unui venit pe card, declarat la ANAF.

Practic, putem spune ca IFN-urile au renuntat complet la dosarul de credit, cele doua documente fiind doar o anexa a cererii pe care o depuneti online catre viitorul dumneavoastra creditor.

5. Care este suma pe care o pot accesa si cum pot folosi creditul?

Find un credit cu o posibilitate atat de mare de accesare, datorita procesului simplu si a conditiilor permisive, desigur ca nu prezinta un plafon foarte extins. Alegand un credit cu istoric negativ sau un simplu credit online, puteti obtine finantare de pana la 5000 de lei, ce poate fi utilizata oricum va doriti.

Acest imprumut nu este un credit online cu destinatie conditionata, astfel ca puteti utiliza suma accesata pentru satisfacerea nevoilor personale, stingerea datoriilor, acoperirea cheltuielilor sau achizitii de orice fel.

Ads

6. Cum se ramburseaza creditul?

Etapa de rambursare a creditului este, in mod cert, cea care indica siguranta formei de finantare. Asa cum am mentionat inca de la inceput Institutiile Financiare Nebancare reglementate de BNR, sunt creditori siguri, ce ofera modalitatati si conditii foarte avantajoase de rambursare a sumelor accesate, in vederea reducerii ori chiar eliminarii complete a riscului ce vizeaza incapacitatea de plata a unui debitor.

Ce inseamna de fapt o “rambursare sigura”?

In primul rand, este necesar sa aveti in vedere faptul ca IFN-urile au adoptat o dobanda fixa pe intreaga perioada de creditare, iar inainte de orice, acest lucru se traduce prin siguranta si predictibilitate extraordinara.

Stiind exact care este valoarea pe care trebuie sa o alocati lunar in vederea platii ratei dumneavoastra, puteti concepe un buget de venituri si cheltuieli, pentru a controla mai bine intreaga situatie financiara personala sau a familiei.

De asemenea, creditele cu dobanzi fixe va protejeaza de cresterea ratei lunare, efect cauzat de modificarile si oscilatiile pe care piata le suporta. Aveti siguranta deplina ca rata imprumutului dumneavoastra nu se va schimba odata cu trecerea timpului, aspect important care are ca scop, in definitiv, reducerea riscului ce vizeaza incapacitatea de plata.

Ads

Cel de-al doilea aspect ce constituie, de asemenea, un avantaj real in procesul de rambursare, este ca aveti posibilitatea de a rambursa rapid si simplu creditul dumneavoastra online. Tot ce trebuie sa faceti este sa intrati in contul online de client, sa apasati pe butonul de „Rambursare”, sa introduceti datele cardului si gata, plata ratei dumneavoastra lunare a fost inregistrata!

De asemenea, avantajele nu se opresc aici, deoarece rambursarea unui credit nevoi personale online presupune comisioane zero, indiferent de situatie.

In concluzie, istoricul negativ de creditare nu reprezinta o sentinta, nici macar temporara, la incapacitatea de accesare a unui nou credit. Orientandu-va atentia catre Institutiile Financiare Nebancare puteti gasi in acestea, creditori de incredere care sa va ofere rapid si in conditii de siguranta financiara deplina, finantarea de care aveti nevoie, in cele mai optime conditii posibile, atat in ceea ce priveste procesul de accesare, cat si cel de rambursare.

IFN-urile ofera imprumuturi rapide atat persoanelor cu un istoric normal de creditare, cat si celor ce figureaza in Biroul de Credit, fara a fi necesara achitarea taxelor suplimentare pentru stergerea istoricului. Puteti beneficia de conditii permisive de accesare, documente reduse, un proces de acordare ce se bazeaza pe flexibilitate, confort si accesibilitate si o rambursare sigura si eficienta.

Ads

Creditele online au un plafon de pana la 5000 de Lei si sunt potrivite pentru orice nevoie financiara prezinta debitorul, fara a fi necesara justificarea destinatiei imprumutului.

Alegerile financiare informate si inteligente, adaptate nevoilor si posibilitatilor financiare pe care fiecare dintre noi le prezinta, sunt optiuni sigure de finantare, atat pentru momentul prezent, cat si pentru viitor.

Obtinerea unui credit cu o politica de accesare flexibila si un sistem de rambursare sigur, orientat atat catre prezent, cat si catre viitor, reprezinta cheia catre o gestionare eficienta a resurselor financiare si un control mai bun al planurilor de viitor. Aceasta nu doar ca va ofera stabilitatea necesara pentru a face fata provocarilor financiare actuale, dar va si deschide noi oportunitati de dezvoltare pe termen lung.

Ads