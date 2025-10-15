Piețele de credit americane, zguduite de un nou scandal! Semnale de alarmă cu privire la standardele de creditare

Finanțatori americani de top au avertizat cu privire la o erodare a standardelor de creditare, după ce piețele de credit au fost zguduite de prăbușirea First Brands Group și a Tricolor Holdings.

Eșecul de luna trecută al celor companii private de credit s-a răsfrânt asupra piețelor de credit și a făcut ca investitorii, dar și unele bănci importante, să suporte pierderi mari.

Se cere acum o examinare mai atentă a industriei capitalului privat și a lipsei de transparență în ceea ce privește debitorii, care tind să aibă un grad ridicat de îndatorare.

Tot băncile sunt arătate cu degetul

Directorul executiv al Apollo Global Management, Marc Rowan, a declarat marți pentru Financial Times că destrămarea celor două afaceri a urmat unor ani în care creditorii au căutat clienți mai riscanți, potrivit Risco.ro.

Atât Rowan, cât și președintele Blackstone, Jonathan Gray, au arătat cu degetul către bănci pentru că au acumulat expuneri la First Brands și Tricolor, dar au afirmat că prăbușirile nu au fost semne ale unei probleme sistemice.

”Ceea ce este interesant este că ambele procese au fost conduse de bănci”, a declarat Gray, potrivit sursei citate, respingând ”100 %” ideea unei probleme de sistem.

"Majoritatea deținătorilor de risc anunțați sunt, de fapt, instituții financiare”, a declarat însă Rowan.

Conflict între bănci și creditorii privați

Băncile și firmele cu capital privat au fost în conflict în ultimii ani, deoarece întreprinderile au apelat din ce în ce mai mult la creditul privat pentru a-și satisface nevoile de împrumut.

Creditorii tradiționali au etichetat această schimbare drept arbitraj de reglementare și s-au plâns că instituțiile financiare nebancare sunt prea puțin reglementate.

Dar First Brands și Tricolor au dezvăluit modul în care ambele părți sunt interconectate prin structuri financiare complexe care pot ascunde cine deține riscul de subscriere, în special în condițiile în care creditorii bancari urmăresc să își mențină cota de piață.

JPMorgan Chase admite pierderile și acuză o fraudă

Directorul executiv al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a recunoscut cu îngrijorare că profiturile băncii au fost afectate de gaura de 170 de milioane de dolari provenită din colapsul Tricolor.

”Antena mea se ridică atunci când se întâmplă astfel de lucruri. Probabil că nu ar trebui să spun asta, dar când vezi un gândac, probabil că sunt mai mulți”, a spus el.

”În opinia mea, a existat în mod clar o fraudă implicată în multe dintre aceste lucruri, dar asta nu înseamnă că nu ne putem îmbunătăți procedurile”, a adăugat el, recunoscând că expunerea pe Tricolor ”nu a fost cel mai bun moment al nostru”.

Între timp, FMI a solicitat marți autorităților de reglementare să se concentreze asupra expunerii băncilor față de acest sector, observând că ”băncile acordă din ce în ce mai multe împrumuturi fondurilor de credit private, deoarece aceste împrumuturi oferă adesea randamente mai mari ale capitalului propriu decât împrumuturile comerciale și industriale tradiționale”.

