Drama unui român care a pierdut tot din cauza creditelor: "Cum să îți nenorocești viața ta și a altora"

Mulți români au reușit cu greu să facă față cheltuielilor în ultima perioadă și să își achite toate datoriile, mai ales cei care au credite. Unii împrumută bani de la bancă pentru a cumpăra bunuri pe care nu și le permit, iar apoi nu reușesc să țină pasul cu ratele.

Este experiența descrisă de un român în mediul online care a vrut să tragă astfel un semnal de alarmă.

"Cum să îți nenorocești viața ta și a altora"

"Este o refulare și nimic mai mult.

Am pierdut tot, am pierdut soția, copilul, familia, prietenii, viața socială și stima de sine. M-am gândit o perioadă lungă de timp până să fac această postare și o fac în ideea de "Așa nu!".

Sunt momentele acelea în viață când totul merge bine, ai soție, job bun, vine copilul, vacanțe. Dar lipsește ceva. Nu? Lipsesc educația financiară și discernământul.

M-am gândit că un credit bancar nu are ce să strice, dorindu-mi ceva pentru care nu puteam să plătesc pe loc. A urmat alt credit și alt credit până am ajuns să plătesc aproape jumătate de salariu doar ratele la ele. A venit pandemia și după ea și o concediere. Din acest moment viața mea a luat o turnură ireparabilă. Incapacitate de plată, poprire pe conturi, certuri în relație, familie și o viață plină de datorii.

Fast forward în zilele noastre, soția a divorțat de mine (nu mă miră lucrul acesta, acum când mă uit în spate și eu aș face același lucru), îmi văd copilul atât de rar încât îmi este greu să privesc poze cu el fără să plâng, trăiesc la limita limitelor în cel mai survive mod posibil cu 50% poprire pe salariu și restul drămuiți pe chirie, utilități și mâncare mai raționată ca cei de la pușcărie.

Ads

A fost o refulare și poate ajută pe cineva în viața să nu meargă pe drumul acesta.

Aștept pietrele,

Semnat: Un prost", a scris acesta pe Reddit.

"Prima lecție pe care am învățat-o a fost fără credite, fără carduri de cumpărături"

În comentarii, mulți îl încurajează că va depăși cu bine situația critică de acum.

"Pentru toți: Nu va mai faceți credite pentru ultimul iPhone, vă rog!"

"Copilul e sănătos? Tu ești sănătos? Ești liber? Gândește-te la lucrurile pe care le ai. E greu, dar alții o duc și mai greu. Poți să muncești să iei un job mai bine plătit, un extra job. Cumva o să scapi și de credite", îi comentează cineva la postare.

Altcineva este de părere că o educație financiară dobândită la timpul potrivit ar fi fost extrem de utilă. "Din păcate, multă lume nu a primit nici un fel de educație despre prudență financiară și este documentată științific tendința de a crede că ești special și că ție nu ți se poate întâmpla.

Ads

De pietre nu-i nevoie pentru că toți greșim și când greșim și suntem conștienți că am greșit nu prea mai este nevoie de critică ci de compasiune și de încurajare.

Poți folosi durerea în care ești drept combustibil pentru a alimenta un proiect de redresare personală. Dacă simți că nu meriți, fă-o pentru copilul tău. Ai putea să-l scutești de destulă suferință dacă ți-ai pune viață în ordine."

Alte persoane sunt de părere că trebuie să te ferești cât mai mult de credite dacă vrei să duci o viață cât de cât liniștită. "Nevastă-mea lucrează dintotdeauna în creditare. Prima lecție pe care am învățat-o a fost - fără credite, fără carduri de cumpărături. Sub nicio formă, pentru nimic. Că atare, tot ce-am cumpărat a fost cu banu jos. Sigur, dacă ai deja casă și masă și mai vrei un apartament, iei un credit cu dobândă subvenționată sau preferențială, numai după ce constați că ai măcar de 1,5X suma de rambursat pe dreapta. Altfel posibilitatea să se întâmple nenorociri precum povestești tu, este foarte ridicată."

Ads

"Nu sunt convins că doamna te-a lăsat pentru 12.000 de euro!"

Unii pun la îndoială povestea.

"Din ce văd aici, se vorbește de un credit de 12k. Asta înseamnă o rată lunară de aprox 1100-1200 lei / luna / 5 ani. Cu DSLR-ul cumpărat și obictive medii spre bunicele, banii ăștia îi faci fără prea mult efort și în timpul liber - o cununie, o nuntă, un botez, ceva. Îmi scapă mie ceva?"

"Nu sunt convins că doamna te-a lăsat pentru 12000 EUR! Apropo ce model cameră foto, ce gamă de obiective, că și eu sunt fotograf...12000 EUR în ziua de azi nu este o sumă exagerată, dacă ai minim 4-5000 lei venit!Și dacă le-ai făcut fără știrea doamnei, trebuia să le plătești tu! Te descurcai cumva... Mai luai de colo, mai puneai colo, mai întârziai o săptămână, două."

"Lecție importantă pentru cei dependenți de cardurile de cumpărături în rate. Telefoane în rate, vacanțe în rate, haine în rate, ce poate fi rău?"

"Tati, bagă ceva muncă în timpul liber. Știu din experiență că e greu, dar banii aia te vor ajuta. În primul rând să mănânci mai bine. da, vei munci, mânca și dormi o perioada și cam atât. În Roma antică, ai fi fost vândut ca sclav. Acum măcar nu te licitează nimeni."

Ads

"Îmi place că cel mai important aspect al poveștii e ignorat. Pentru ce ai făcut toate creditele alea?"

"Electronice în mare parte.", a precizat autorul.

"În 2015, am început de la zero"

Și alții au depășit cu bine momente dificile din viață.

"Îmi pare rău să aud că ai trecut prin dificultăți financiare, dar îți admir determinarea de a depăși situația. În 2015, am început de la zero, neavând încă soție și având doar categoria C+E din 2012. După ce am realizat că muncă mea locală nu aduce suficiente venituri, am decis să devin șofer pe tir. A fost cea mai bună decizie financiară; am strâns bani pentru nuntă, mașina și am construit o relație solidă cu soția. Acum, având un copil, stăm în țară și nu aș mai pleca pe tir până când acesta va crește. Sfatul meu este să te gândești la unde poți câștiga mai bine de preferat în afară țării (minerit, platforme petroliere, șofer de camion,angajat pe vapor etc), având grijă să ai și cazare asigurată, pentru a-ți susține financiar copilul, chiar dacă îl vezi mai rar."

Ads

"Apreciez sinceritatea. Și eu am fost într-o poziție similară, doar că am avut și o boală gravă respectiv o operație complexă. Din fericire am reușit să apelez la puținul ajutor din partea părinților, respectiv cu mare efort mi-am permis un psiholog care m-a pus pe picioare. Fast forward 4 ani mai târziu m-am mutat în străinătate ca să plătesc anticipat. Toate nenorocirile în lanț au fost cel mai bun lucru care se putea întâmplă, altfel nu ajungeam să locuiesc acum în străinătate, unde mi-am găsit în sfârșit locul. La nivel planetar e un mizilic ceea ce am pățit, iar atunci când crezi că nu mai poți, de fapt mai poți un pic."

"E greu, e copleșitor, pentru că va dura ceva până te pui pe picioare. Dar o să fie mai bine. De aici e mai ușor să mergi în sus.

Secretul este să nu renunți nici măcar o zi și să depui un efort susținut. Bucură-te de micile victorii.

Încearcă să te reabilitezi cumva în ochii fostei familii și încet încet să iei contactul cu copilul.

Ia-ți un job secundar sau încearcă să găsești pentru scurt timp de lucru în străinătate, plătește-ți creditele și întoarce-te înapoi.

Îți trimit gânduri bune! Capul sus!"

Ads