Românii din Muntenia iau cele mai mici credite ipotecare. Bucureștenii plătesc aproape dublu pentru o locuință

Cele mai scumpe locuințe cumpărate prin credit ipotecar sunt vândute în București și Transilvania, cu o medie de aproximativ 122.000 de euro pe imobil, față de 105.080 de euro la nivel național, în timp ce cele mai ieftine sunt în Muntenia (circa 90.000 de euro), potrivit unei analize realizate de brokerul online Ipotecare.ro.

Peste 84% din cererile de credit ipotecar, în primele nouă luni din acest an, au fost folosite pentru cumpărarea unui imobil, iar aproape 16% au vizat refinanțarea unui credit existent.

”Bucureștenii și ardelenii plătesc, în medie, cele mai mari prețuri pentru o locuință și accesează creditele ipotecare cu valorile cele mai mari din România. Astfel, valoarea medie a unei locuințe cumpărate prin credit în București – Ilfov în perioada menționată a fost de 122.062 de euro, puțin mai ridicată față de prețul mediu de 121.619 euro înregistrat în Transilvania (Alba, Bistrița – Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu)”, arată, luni, brokerul online într-un comunicat de presă.

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Analiza are la bază 25.336 de cereri de credit ipotecar procesate la nivel național în perioada ianuarie – septembrie 2026.

Creditele ipotecare cu cea mai mare valoare, de puțin peste 86.000 de euro, au fost contractate în regiunea Bucureștiului, față de Transilvania, unde creditul ipotecar mediu a avut o valoare de aproape 84.000 de euro.

Cele două regiuni sunt și singurele din România unde prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit ipotecar trece de 110.000 de euro și unde creditul ipotecar contractat are o valoare mai mare de 80.000 de euro.

Pe locul trei în clasament la nivel național se situează bănățenii (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș), unde prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit a fost de aproape 108.000 de euro, iar creditul ipotecar mediu accesat a fost de aproape 76.000 de euro.

”Diferențele dintre principalele regiuni ale țării rezultă din dezvoltarea marilor piețe rezidențiale regionale, care este sinonimă cu prețuri mai ridicate și, implicit, credite ipotecare cu o valoare mai mare. Diferențe apar și în cazul celorlalți indicatori analizați: ardelenii și moldovenii au cel mai ridicat procent de codebitori, de 44%-45% din totalul solicitărilor de credit ipotecar, în timp ce în Dobrogea doar 36% dintre cereri includ și un codebitor, respectiv 39% în regiunea București – Ilfov. În ansamblu, piața ipotecară din România a continuat să se dezvolte și în 2026, tot mai multe zone reducând din decalajul înregistrat față de principalele piețe regionale”, a declarat Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

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Pe următoarele poziții se clasează cumpărătorii din Dobrogea (Constanța și Tulcea), cu un preț mediu de circa 103.000 de euro, respectiv un credit ipotecar mediu de circa 75.000 de euro, și cei din Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea), cu un preț mediu de 100.003 euro și un credit mediu de aproape 70.500 de euro.

Cele mai ieftine locuințe cumpărate prin finanțare ipotecară, dar și cele mai mici credite de profil la nivel național, au fost înregistrate în Muntenia (Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman), cu o medie de preț de puțin peste 90.000 de euro, respectiv un credit ipotecar mediu de 66.005 euro.

Dacă bucureștenii și cei din centrul țării plătesc cele mai mari prețuri și iau creditele ipotecare cu valorile cele mai mari, clasamentul arată diferit în ceea ce privește veniturile medii lunare înregistrate per cerere. Bucureștenii conduc cu aproape 12.000 de lei, urmați de către cei din Dobrogea – fapt explicat în principal prin veniturile înregistrate de navigatori – cu aproape 11.500 de lei, și cei din Transilvania, cu aproximativ 10.500 de lei. În toate celelalte regiuni ale țării se înregistrează un venit mediu per cerere cuprins între 9.000 și 10.000 de lei.

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Potrivit analizei Ipotecare.ro, valoarea medie a unei locuințe vândute în România prin credit ipotecar în primele nouă luni a fost de 105.080 de euro, cu un credit ipotecar de aproape 75.000 de euro, în timp ce venitul mediu înregistrat a fost de 10.183 de lei, cu observația că aproximativ 40% dintre cererile înregistrate pentru un credit ipotecar au inclus și veniturile unui codebitor.

Peste 84% din dosarele pentru un credit ipotecar analizate au fost pentru cumpărarea unui imobil, în timp ce aproape 16% dintre cereri au vizat refinanțarea unui credit existent, arată brokerul online de credite.

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