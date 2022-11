Cât plăteşte în plus românul cu un credit de 400.000 de lei după ce BNR a majorat dobânda cheie. Calcule precise

Ratele românilor cresc din nou după ce Banca Națională a majorat dobânda cheie de la 6,25% la 6,75%. Este a opta majorare din acest an și sunt vizate toate creditele cu dobândă variabilă, dependente de ROBOR sau IRCC.

Ce a anunțat BNR

Mai exact, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât recent majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,75% pe an, de la 6,25% pe an.

De asemenea, BNR a majorat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75% pe an, de la 7,25% pe an, şi a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75% pe an, de la 5,25%.

Cât plăteşte în plus un român cu un credit de 400.000 lei

Pentru Ziare.com, Andrei Geamănă, administrator credite, a făcut un calcul în care ne arată cum au crescut ratele românilor.

Pentru un împrumut de 400.000 de lei, adică 80.000 de euro, luat pe 30 de ani, o persoană plăteşte în plus în luna noiembrie 2022, față de ianuarie 2022, 720 de lei.

Aceeași persoană va plăti în ianuarie 2023 cu 1.394 de lei mai mult față de cât plătea în ianuarie 2022.

Calcul perioada 30 ani, credit 80.000 euro

- 01.01.2022 - rata: 1824 ron

- 01.11.2022 - rata: 2544 ron

- 01.01.2023 (daca Ircc=6.5) - rata: 3218 ron

E indicat un credit cu dobânda fixă

"Nu cred că putem vorbi despre o frică, doar de o prudență mai mare din partea consumatorului în privința ofertei de creditare. În momentul de față, ar fi indicat să ne uitam către o dobândă fixă care ne-ar permite valoarea ratei din prezent și ne protejează de viitoarele majorări ale IRCC-ului", spune Andrei Geamănă.

"Referitor la domeniul rezidențial, pentru următorul an, cred că vom vedea o stagnare a prețului la nivelul celui din 2022, cel puțin pentru unitățile noi.

Dacă ne uităm la imobile mai vechi, cele construite înainte de 2000, acolo cred că vom vedea o ușoară scădere a prețului", adaugă specialistul.

