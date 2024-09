Sute de români s-au trezit cu credite false în numele lor. „Mi-a spus că acel contract nu are nicio semnătură”. Schema prin care poți fi păgubit

Sute de români s-au trezit cu notificări de executare silită din partea unor instituții financiare nebancare (IFN-uri). Oamenii spun că nu au încheiat contracte de credit și nu știu cum datele lor au ajuns în baza de date a unor IFN-uri.

Peste 20 de instituții financiare nebacare apar, în ultimul an, în dosare de înșelăciune, potrivit snoop.ro..

Conform legii în vigoare, contractele pot fi semnate online, fără ca beneficiarul împrumutului să dețină o semnătură electronică. De cele mai multe ori, pentru a fi considerat un contract de credit online, se folosește un cod primit prin SMS/e-mail. De asemenea, instituțiile de credit permit înregistrarea cererilor pe platforma web, în baza unui selfie cu cartea de identitate, însă, nu în toate cazurile se face verificarea solicitantului prin apel video, pentru confirmarea identității.

Unul dintre românii păgubiți a relatat, pentru sursa citată, cum a ajuns să fie raportat în Biroul de Credite, pentru un împrumut pe care nu l-a solicitat niciodată.

„Am primit o înștiințare de la Hora Credit că am de plată undeva la 4.000 de lei. Eram foarte curios cum arată contractul ce semnături are pe el, ce verificări au făcut ei, ca să se asigure că sunt eu semnatarul”, explică Marius. Doar avocatul său a văzut contractul și alte documente de la dosar. „Mi-a spus că acel contract nu are absolut nicio semnătură.”

Măsuri de executare silită stopate după reclamație la Poliție

După ce a reclamat IFN-ul menționat mai sus, bărbatul care s-a trezit cu notificare de executare silită a formulat plângere penală. Astfel, a scăpat, pentru moment, de executare silită. Cu toate acestea, mărturisește că îi este teamă, deoarece cel care i-a furat datele de pe buletin (n.red. cel mai probabil când l-a folosit pentru un card de combustibil) ar putea să facă alte contracte în numele său.

„Au trimis o adresă printr-un executor și o înștiințare cu 6.000 de lei de data asta. După ce le-am trimis numărul de înregistrare de dosar penal, au încetat.Din toată situația, dincolo de infractori, mi se pare foarte ciudat și strigător la cer sistemul prin care IFN-ul face verificările”, subliniază păgubitul, pentru sursa citată.

Autoritățile nu au, la acest moment, o statistică privind numărul instituțiilor financiare nebancare care au acordat credite cu buletinele unor persoane care nu știau despre împrumuturile pe numele lor, menționează snoop.ro, însă, potrivit sursei citate, sute de români au reclamat la Poliție că există împrumuturi false în numele lor.

