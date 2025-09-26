Indicele ROBOR, în scădere. La ce valori se situează costul dobânzilor variabile față de începutul anului

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 13:57
82 citiri
Indicele ROBOR, în scădere. La ce valori se situează costul dobânzilor variabile față de începutul anului
ROBOR a scăzut pe data de 26 septembrie la cota de 6,52% pe an, de la 6,54%, la ședința precedentă. FOTO Canva Pro

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut pe data de 26 septembrie la cota de 6,52% pe an, de la 6,54% pe an în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Nivelul ROBOR este încă peste cifra cu care a început 2025, și anume 5,92% pe an. Cât despre indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,67% pe an, de la 6,68%, iar ROBOR la 12 luni a stagnat la 6,85%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul I 2025, nivel similar cu cel din trimestrul precedent.

