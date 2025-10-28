Soluția prin care românii care au credite de nevoi personale ar putea să fie mai bine protejați și să scape mai repede de împrumutul de la bancă

Autor: Catalina Sirbu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 10:23
329 citiri
Soluția prin care românii care au credite de nevoi personale ar putea să fie mai bine protejați și să scape mai repede de împrumutul de la bancă
Card bancar Foto: Pexels

Un proiect de lege care transpune o directivă europeană pregătit de Ministerul Economiei ar putea proteja mai bine românii care au credite de nevoi personale.

În primul rând, schimbarea legislativă le va da clienților dreptul să renunțe la împrumut în 14 zile ori să îl ramburseze mai devreme, fără costuri ascunse. În plus, băncile vor fi obligate să se asigure că împrumuturile sunt adaptate situației financiare a fiecăruia, pentru a preveni supra-îndatorarea, potrivit ȘtirileProTV.

„La fel ai și protecție în cazul în care întâmpini dificultăți financiare, de exemplu, nu mai poți să plătești rata. Banca trebuie să vină să îți recomande consiliere financiară și să nu recurgă imediat la executare silită sau să vândă creditul imediat. Chiar și în cazul în care creditul este vândut tu trebuie să fii notificat, adică trebuie să știi că banca ti-a vândut creditul, iar condițiile creditului nu trebuie să se schimbe, nu ai alte comisioane, nu trebuie să plătești nimic altceva în plus” a declarat Andreea Costescu, analist financiar.

Românii vor putea să-și achite creditul mai devreme, fără costuri ascunse, iar banca va trebui să reducă dobânzile și comisioanele aferente perioadei rămase. De exemplu, la un credit de 50.000 de lei, dacă titularul rambursează anticipat o parte din sumă, comisionul este specificat în contract - de regulă 1%, transmite sursa citată.

Și reclamele care promovează împrumuturile ușor de obținut sau care încurajează supraîndatorarea vor fi interzise.

Bugetul pentru programul "Rabla 2025" va fi suplimentat. Când încep înscrierile
Bugetul pentru programul "Rabla 2025" va fi suplimentat. Când încep înscrierile
Bugetul pentru autovehiculele termice şi hibride din Programul „Rabla 2025”, destinat persoanelor fizice, va fi suplimentat cu 45 de milioane de lei, a anunţat, marţi, Administraţia...
Carburanții continuă să se scumpească. De ce o ieșire a Lukoil de pe piața românească ar putea să ducă prețurile și mai mult în sus
Carburanții continuă să se scumpească. De ce o ieșire a Lukoil de pe piața românească ar putea să ducă prețurile și mai mult în sus
Urmare a recentelor sancțiuni impuse de Donald Trump giganților Lukoil și Rosneft, utilizatorii simpli de autoturisme resimt efectele acestora prin prețul pe care îl plătesc la pompă, lucru...
#credite, #credit nevoi personale, #banci , #credit bancar
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal s-a decis si ii pune banii "pe masa" Shakirei: 11 milioane de euro
Adevarul.ro
Afara cu Lukoil din tara? Ce poate face Romania dupa sanctiunile lui Trump impotriva Rusiei: "Avem deja un mecanism care poate fi extins"
DigiSport.ro
L-a invitat pe Gigi Becali la nunta, dar a fost lasat "cu ochii in soare"! Motivul neasteptat: "Am investit salariul pe un an"

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bugetul pentru programul "Rabla 2025" va fi suplimentat. Când încep înscrierile
  2. Soluția prin care românii care au credite de nevoi personale ar putea să fie mai bine protejați și să scape mai repede de împrumutul de la bancă
  3. Număr record de investitori români – TradeVille
  4. România și Bulgaria au cele mai ieftine credite ipotecare din regiune, deși băncile sunt tot mai reticente în a le oferi ca urmare a scumpirii TVA la tranzacții imobiliare
  5. Carburanții continuă să se scumpească. De ce o ieșire a Lukoil de pe piața românească ar putea să ducă prețurile și mai mult în sus
  6. Soluții pentru redresarea rapidă a economiei, propuse de un profesor universitar: „Este clar că politicienii nici nu vor reformă”
  7. Prețul colosal al aurului a început să scadă. Cotația acestuia a căzut sub 4.000 de dolari pentru o uncie
  8. La ce furnizori de electricitate au scăzut prețurile chiar înainte de sezonul rece. Lista tarifelor
  9. Xiaomi lansează apeluri între telefoane fără semnal sau Wi-Fi, doar prin Bluetooth. Cum este posibil VIDEO
  10. YouTube și-a schimbat interfața. Noul player video și pictograme redesenate aduc o experiență mai clară și mai modernă