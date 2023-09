Soluția la care au apelat românii ca să plătească rate mai mici. „Automat se scad niște ani de dobândă și creditul va fi mai ieftin per total”

Creșterile dobânzilor la credite i-au făcut pe români să caute diverse soluții pentru a plăti rate mai mici, în contextul în care în ultimii ani pentru unii dintre clienții băncilor ratele li s-au și dublat.

În primele 6 luni ale anului, 25% dintre creditele ipotecare au fost refinanțări.

Valentin Anghel, CEO și fondator al unei companii de brokeraj bancar a explicat într-un interviu pentru Ziare.com fenomenul.

„Clienții care au ales să își refinanțeze creditele au fost cei care aveau credite cu dobândă variabila, fie in funcție de IRCC, fie in funcție de ROBOR. Având in vedere că acești indici au avut o creștere substanțială, clienții au preferat să facă trecerea la o dobândă fixă considerabil mai mica, pentru a-și securiza rata în primii ani și bineînțeles pentru a avea o rată mai mică.

Motivul pentru care s-a dorit refinanțarea, nu a fost reprezentat de imposibilitatea plații ratei crescute, motivul real a fost ca niciun client nu a considerat ca este rentabil să rămână cu credit cu dobândă variabilă și să plătească o rată considerabil mai mare.

Avantajele refinanțării sunt scăderea ratelor și securizarea plații unei rate fixe pe o anumită perioadă de timp, de regula 3-5 ani de zile”, a declarat Valentin Anghel.

Expertul în creditare ne-a spus ce pași trebuie să urmeze clienții și ce au de plătit.

„În mod normal se plătesc taxele notariale pentru un nou contract de ipoteca si aici, majoritatea persoanelor care aud acest lucru, se gândesc ca trebuie să plătească aceeași suma ca atunci când au achiziționat inițial imobilul, ceea ce este total eronat, deoarece atunci au achitat și contractul de vânzare, în timp ce în cazul unei refinanțări se plătește doar contractul de ipoteca, care are un cost considerabil mai mic în comparație cu cel de vânzare.

Totodată, se mai plătește taxa pentru evaluare imobil.

Menționez faptul că în această perioadă, băncile au avut și unele dintre ele încă au diferite oferte prin care acoperă toate costurile refinanțării, din dorința de a atrage clienți noi in portofoliu. Deci, pentru un client, costurile unei refinanțări au fost și încă pot fi foarte aproape de zero. Acesta este motivul pentru care au existat foarte multe refinanțări în ultima perioadă”, a adăugat brokerul de credite.

O altă variantă pentru a mai scăpa de dobânzile mari o reprezintă rambursarea anticipată.

„Rambursarea anticipată se poate face oricând, pe perioada derulării creditului, fără a se percepe vreun comision pentru acest lucru. În urma rambursării, clienții au posibilitatea de a alege fie păstrare aceleiași valori a ratei și diminuarea perioadei, fie păstrarea perioadei de creditare și diminuarea următoarelor rate, fie ambele. În situația în care se face rambursarea anticipata, toată suma se scade din sold, iar daca se alege scăderea perioadei de rambursare, ceea ce este și recomandat, automat se scad niște ani de dobândă și creditul va fi mai ieftin per total”, spune Valentin Anghel.

Valentin Anghel susține că procedura diferă de la o bancă la alta.

„Ca și sumă minimă, acest lucru tine de politica fiecărei bănci. Sunt bănci care vor ca rambursarea să fie minim un principal din următoarea rata, fie minim 3 rate de principal. Acest principal se regăsește în graficul de rambursare si reprezinta suma lunară din rată, care se scade efectiv din soldul creditului”, a adăugat specialistul.

Expertul este de părere că în perioada următoare va fi o stagnare pe piața creditelor.

„În viitorul apropiat dobânzile variabile cel mai probabil nu vor scădea dar nici nu par sa mai crească, pentru că trendul IRCC-ului este relativ stabil, conform cotațiilor zilnice din ultima perioadă. Așa cum am observat de câteva luni, băncile au venit cu fel si fel de oferte de creditare cu dobândă fixa, foarte avantajoase pentru clienți. Drept urmare, dobânzile variabile în continuare rămân destul de ridicate, în timp ce ofertele anumitor bănci cu dobânzi fixe sunt foarte atractive, iar clienții pot accesa credite mult mai avantajoase pentru ei.”, a adăugat Valentin Anghel.

Val de refinanțări

În primul semestru din acest an au fost acordate credite ipotecare în valoare de 2,5 miliarde de euro, în creştere cu 10,2% comparativ cu primul semestru din 2022, conform unui raport al unei companii de consultanţă financiară şi creditare ipotecară. Excluzând refinanţările, care potrivit calculelor companiei s-au ridicat la circa 25% din totalul creditelor ipotecare noi acordate în primele şase luni din 2023, volumul total de credite ipotecare a scăzut cu aproximativ 15% faţă de primul semestru din 2022.

Aceste rezultate au fost înregistrate într-un context în care peste 59,5% dintre locuinţele vândute în România în primul semestru din 2023 au fost cumpărate exclusiv din resurse proprii, fără a apela la o finanţare bancară, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Dobânzi

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,41% pe an, de la 6,42% pe an, în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României.

La începutul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la începutul acestui an urcase la 7,56%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,50%, de la 6,51% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni a stagnat la 6,66%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,94% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2023, în coborâre faţă de cel din trimestrul anterior, de 5,98%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

