Peste o mie de creditori Nordis sunt chemați să decidă dacă vor să se reia lucrările la blocurile din Mamaia și Brașov

Adunarea Creditorilor Nordis se reunește în ziua de marți, 3 noiembrie 2026, pentru a decide cu privire la reînceperea construcției și finalizării la cheie a blocurilor 1, 2, 3 și 4 din Complexul Mamaia și a Complexului imobiliar din Brașov, anunță grupul, precizând că este vorba despre 1173 de creditori.

În ceea ce privește blocul din complexul Mamaia pentru care a fost deja aprobată reînceperea lucrărilor la Adunarea Generală din 28 septembrie, grupul precizează că este în curs semnarea actelor adiționale cu fiecare promitent cumpărător privind confirmarea apartamentului, modalitatea de plată și noul termen de aproximativ 2 ani de finalizare a imobilului unde își au proprietatea.

Totodată Nordis informează că a identificat un antreprenor general în construcții cu experiență relevantă în domeniu care are posibilitatea de a construi și finaliza la cheie complexul imobiliar din Mamaia și complexul imobiliar din Brașov.

"În data de 28.09.2026, Adunarea Creditorilor Nordis Mamaia SRL, forul suprem al companiei, a aprobat favorabil reînceperea lucrărilor de construire și de finalizare ale blocului nr. 5 din complexul Mamaia. Astăzi este în curs semnarea actelor adiționale cu fiecare promitent cumpărător privind confirmarea apartamentului, modalitatea de plată și noul termen de aproximativ 2 ani de finalizare a imobilului unde își au proprietatea. Având în vedere obținerea autorizației de construire și aprobarea de către Adunarea Creditorilor, antreprenorul general se pregătește să înceapă activitățile de organizare de șantier necesare reînceperii lucrărilor de construire ale blocului nr. 5 din Mamaia, așteptând ordinul pentru demararea acestora", anunță grupul Nordis într-un comunicat.

Ads

"În data de marți, 03.11.2026, are loc Adunarea Creditorilor Nordis Management SRL, așa cum aceasta a fost convocată de administratorul judiciar desemnat, CITR - Filiala București SPRL", precizează compania.

Conform sursei citate, un număr de 1.173 de creditori "sunt chemați să decidă viitorul firmei, planurile de reorganizare și șansele reale de recuperare a sumelor investite".

Scopul acestei Adunări este aprobarea reinceperii construcției și finalizării la cheie a blocurilor din Complexul Mamaia, blocurile 1, 2, 3 și 4, plus clădirea de parcare, și a Complexului imobiliar din Brașov, astfel încât promitenții cumpărători ai Nordis să semneze contractele de vânzare, iar cumpărătorii care au încă apartamentele nefinisate să le primească finisate la cheie.

Reprezentanții Nordis apreciază că este cel mai important eveniment din ultimii 2 ani, de la data intrării companiei în insolvență și invită pe toți creditorii să voteze și să aprobe reînceperea activităților de construire, la fel cum și creditorii de la Nordis Mamaia au votat și aprobat.

Ads

Nordis susține că a identificat un antreprenor general în construcții cu experiență relevantă în domeniu care are posibilitatea de a construi și finaliza la cheie complexul imobiliar din Mamaia și complexul imobiliar din Brașov. Plata contractului se va face parțial prin vânzarea apartamentelor în plus și care nu au promisiuni de vânzare; parțial prin dare în plată către constructor de apartamente excedentare și spații comerciale și parțial prin plata prin transfer bancar, pe baza restului de încasat de la promitentii cumpărători.

Comitetul Creditorilor Nordis Management SRL a aprobat în data de 12.06.2026 Contractul de Antrepriză Generală având ca obiect reautorizarea, continuarea și finalizarea lucrărilor de construire, amenajare și mobilare, lucrări de cadastru și intabulare ale complexelor imobiliare Nordis Mamaia și Nordis Brașov, contract semnat și avizat de către administratorul judiciar CITR în data de 15.06.2026.

Antreprenorul general, desemnat împreună cu Nordis, a realizat până acum proiectele tehnice pentru blocurile 1, 2, 3, 4, 5 și clădirea de parcare din Mamaia, a depus și obținut Certificate de Urbanism pentru blocurile 1, 2, 3, 4, 5 și clădirea de parcare din Mamaia, a depus documentația necesară pentru obținerea Certificatului de Urbanism pentru complexul din Brașov, a obținut autorizațiile de construire pentru complexul din Mamaia, respectiv clădirea de parcare, blocul nr. 4, blocul nr. 5, urmând ca în decursul lunii noiembrie 2026, cel mai probabil, să obțină și autorizațiile finale pentru blocurile 1, 2 și 3, așa cum ele au fost gândite inițial de Nordis, a preluat activitățile curente și de reparații pentru complexul Nordis Mamaia, respectiv blocul nr. 1, recepție și blocul nr. 2, iar ca urmare a acestor activități, blocul nr. 1 din complexul Nordis Mamaia este din nou complet funcțional, proprietarii bucurându-se în sezonul estival 2026 de apartamentele lor, a început activitățile de organizare de șantier necesare reînceperii lucrărilor de construire la blocurile nr. 1, 2, 3, 4, 5 și clădirea de parcare din Mamaia, precizează Nordis.

Ads

Potrivit Nordis, "singura șansă reală, după 2 ani de la intrarea în insolvență, a creditorilor companiilor Nordis de recuperare a sumelor investite, respectiv de semnare a tuturor contractelor de vânzare este repornirea activităților de construire și finalizarea imobilelor începute și aflate în diferite faze de finalizare".

Ads

Ads