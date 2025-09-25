Ceaiul pe care ar trebui să-l bei pentru un creier mai tânăr, potrivit unui nou studiu

Îmbătrânirea nu înseamnă doar aniversări, ține și de felul în care organele noastre îmbătrânesc, inclusiv creierul. Oamenii de știință pot acum estima „vârsta creierului” unei persoane pe baza unor scanări RMN și o pot compara cu vârsta reală. Când creierul pare mai „bătrân” decât vârsta biologică, riscul de probleme cognitive este mai ridicat; când pare mai „tânăr”, e un semn bun.

Dieta este una dintre modalitățile prin care putem sprijini sănătatea creierului, iar modelul mediteranean revine mereu ca fiind prietenos cu mintea. O nouă analiză arată, însă, o variantă îmbunătățită, care ar putea încetini îmbătrânirea cerebrală: consumul de ceai verde ca parte a unei diete mediteraneene „verzi”, bogate în polifenoli și plante.

În acest studiu, cercetătorii au urmărit vârsta creierului împreună cu un set de proteine sanguine legate de inflamație și alte procese relevante pentru sănătatea cerebrală. Ei au constatat că persoanele aflate în grupul cu dietă „green-Med” (mediteraneană, dar cu aport suplimentar de polifenoli din ceai verde și alte surse) au prezentat cele mai favorabile schimbări proteice și, în general, semnele unui profil cerebral mai „tânăr”.

Cum a fost realizat studiul?

A fost o analiză secundară a studiului controlat randomizat DIRECT PLUS, derulat timp de 18 luni într-o mare companie din Israel. Aproximativ 300 de adulți (în majoritate bărbați) cu obezitate abdominală și/sau dislipidemie (n. r. niveluri anormale de lipide/grăsimi în sânge) au fost împărțiți în trei grupuri:

ghiduri de alimentație sănătoasă;

o dietă mediteraneană tradițională cu restricție calorică;

o dietă mediteraneană „verde”, mai bogată în polifenoli.

Grupul „verde” a primit în mod specific 3–4 cești de ceai verde pe zi, nuci și un shake cu Mankai (o plantă acvatică bogată în proteine, asemănătoare spanacului). Toate grupurile au primit și recomandări de activitate fizică. Vârsta cerebrală a fost estimată pe baza RMN-ului, iar diferența dintre vârsta creierului și vârsta cronologică a fost principala măsură a îmbătrânirii. Cercetătorii au analizat și peste 80 de proteine circulante pentru a identifica modele legate de schimbările în vârsta cerebrală de-a lungul timpului.

Ce a descoperit studiul?

Două proteine — galectina-9 și decorina — au atras atenția: nivelurile ridicate erau asociate cu un creier „mai bătrân” decât era de așteptat. În 18 luni, nivelurile de galectină-9 au scăzut semnificativ în grupul „green-Med”, comparativ cu grupul care urma doar recomandările de alimentație sănătoasă.

În analize exploratorii, consumul a circa 4 cești de ceai verde pe zi și al aproximativ șapte porții de nuci pe săptămână au fost asociate cu scăderi mai mari ale galectinei-9. (Mankai a arătat tendințe similare, dar nesemnificative statistic.)

Aceste schimbări moleculare se aliniază cu alte rapoarte ale DIRECT PLUS, care arată că atât dieta mediteraneană, cât și cea „verde” pot reduce micșorarea volumului cerebral pe parcursul a 18 luni, cea din urmă având cele mai mari beneficii. Rezultatele sugerează că un model mediteranean bogat în polifenoli — cu ceai verde ca obicei zilnic — poate contribui la încetinirea îmbătrânirii cerebrale.

Ca orice studiu, există limite. Majoritatea participanților au fost bărbați cu risc metabolic, deci rezultatele nu se pot aplica tuturor. De asemenea, nu s-au observat diferențe clare între grupuri la testele cognitive standard pe durata celor 18 luni, așa că modificările de proteine și RMN trebuie privite ca semnale biologice, nu ca dovezi certe ale îmbunătățirii funcției cognitive. Sunt necesare studii mai lungi și mai diverse, scrie eatingwell.com.

Ce înseamnă asta pentru viața de zi cu zi?

Nu ai nevoie de un laborator pentru a pune în practică ideile. Concluzia de bază este simplă: construiește o dietă mediteraneană și adaugă îmbunătățiri „verzi” bogate în polifenoli — cu ceaiul verde ca soluție practică.

Fă din ceaiul verde o rutină: 2–4 cești pe zi (cald sau rece). Dacă ești sensibil la cofeină, consumă-l mai devreme, ziua, sau alege varianta decofeinizată.

Pune accent pe plante și polifenoli: o mică mână de nuci în majoritatea zilelor, legume, leguminoase, cereale integrale, ierburi și frunze verzi.

Înlocuiește strategic carnea roșie și procesată cu pește și carne de pasăre, așa cum prevăd planurile alimentare mediteraneene și abordarea „green-Med”.

Nu uita de bază: controlul glicemiei și activitatea fizică regulată aduc beneficii creierului; alege mese echilibrate, cu fibre, proteine și grăsimi sănătoase și mișcă-te cât mai des.

Concluzia experților

Într-un studiu clinic randomizat, o dietă mediteraneană „verde”, cu ceai verde zilnic, nuci, mai multe plante și mai puțină carne roșie/procesată, a fost asociată cu creiere mai „tinere” la RMN și cu schimbări favorabile ale proteinelor sanguine legate de îmbătrânirea cerebrală. Nu este o soluție miraculoasă și e nevoie de mai multă cercetare pentru a confirma efectele cognitive pe termen lung, dar ca obicei zilnic, consumul de ceai verde și mesele mediteraneene bogate în plante par alegeri înțelepte pentru sănătatea creierului.

