Copiii – versiunea 2.0

De niște ani, aud în continuu în jurul meu adulți care se plâng de generațiile noi de tineri: că sunt incompetenți, că sunt neserioși, leneși, comozi, că vor totul din prima etc.

În ceea ce mă privește, observând tinerii cu care am avut ocazia să interacționez în ultimii ani în diverse contexte profesionale (voluntari la summitul RBL, colegi noi în KRUK, colegi la programul de master de Teatru comunitar și terapeutic – UNATC), cât și personale (copii ai prietenilor sau prieteni ai copiilor mei) sunt de o cu totul altă părere.

Discutam subiectul cu o prietenă, care mi-a atras atenția (foarte pertinent, de altfel) că părerile au fost mereu împărțite: unii au remarcat potențialul ridicat al membrilor noilor generații, în timp ce alții i-au considerat epigoni ce vor duce specia la pierzanie. Probabil că toată lumea are dreptate, ca întotdeauna. Mai cred și că totul depinde de privitor. Posibil ca, dacă ești o somitate, iar copilul tău alege un alt drum profesional față de tine, pe palierul tău de evaluare, urmașul tău va fi „mai puțin” decât tine. De exemplu, un medic chirurg de renume, al cărui copil alege prin contrast să fie „liber” și să-și trăiască viața dincolo de o carieră profesională de vârf, ar putea concluziona că descendentul îi este inferior. Există și teoria jungiană prin care manifestarea umbrei inconștiente a părinților determină implacabil drumul copiilor.

O certitudine (zic eu) e că natura lucrurilor face ca membrii fiecărei noi generații să sufere de „adaptabilitate”, să fie mai pregătiți pentru lumea în care se nasc decât părinții din care provin. Lumea cunoaște o modificare (evoluție, involuție, cum vrem s-o numim) fulminantă în ultimele secole, astfel încât, 2-3 decenii aduc schimbări majore la care generațiile mai în vârstă se adaptează mai greu, iar cei născuți în acele vremuri noi le îmbrățișează ca pe ceva natural. Evoluția nivelului de inteligență academică a noilor generații a fost măsurată și observată științific. Chiar dacă rezultatele cercetării arată acum un declin sau o stagnare, sunt de părere că generațiile născute în epoca internetului (deci după anul 2000) sunt de fapt într-un tranzit spre un alt mod de funcționare. Cantitatea de date pe care o consumă o persoană în ziua de azi a crescut inimaginabil. Se pare că un tânăr în ziua de azi consumă într-o zi o cantitate de informații (74 GB) pe care o consuma un adult într-o viață de om în urmă cu 500 de ani.

Un om cu o profesie oarecare (alta decât mediul educațional) are puține ocazii să interacționeze cu reprezentanții noii generații. Dar, mulți dintre noi avem copii în preajmă. Eu, de exemplu, am acasă trei membri ai „noii generații” pe care îi observ și mă minunez de cât de avansați sunt. Așa că în cele ce urmează, mă voi apleca asupra acestui subiect din perspectiva de părinte. Până la urmă, ce „creștem” acasă reprezintă viitoarea generație.

Dincolo de „evoluție” (care cred că e intrinsec funcția unei noi generații), sunt de părere că urmașii noștri mai au o funcție importantă, anume de oglindire a sufletului nostru. Dacă e să gândim obiectiv, copiii provin din materialul genetic al părinților, deci cel puțin în faza copilăriei (până în 12 ani), ei sunt niște oglinzi ale noastre. Este o vorbă care spune că întotdeauna copiii vor face ce văd, nu ce le spunem. Ulterior, în adolescență încep să-și pună problema dacă vor să calce pe urmele părinților, însușindu-și cariera sau comportamentul acestora sau dimpotrivă vor alege să exploreze alte direcții (de obicei opuse). Totodată, copiii sunt și niște receptori emoționali, dincolo de cuvinte și de mesaje transmise conștient.

Copiii sunt un dar al vieții pe care unii dintre noi au norocul să-l primească. Ce facem mai departe cu acest dar? Unii ar putea spune că reprezintă povestea vieții însăși – o aventură complicată în care nu știi niciodată la ce să te aștepți; o experiență grea, ar spune alții, în care n-ar fi intrat dacă știau ce presupune (și poate mai bine era).

Filozofii, cercetătorii, iluminații analizează din cele mai vechi timpuri sensul vieții, sensul experienței umane. Unii dintre noi simt la un moment dat frânturi de înțelegere. Uneori pare că există sens, de parcă, parcă lucrurile s-ar lega între ele într-un mod misterios. Alteori pare că totul e lipsit de sens. E o iluzie, ca linia orizontului care uneori pare mai aproape (în funcție de unde te afli geografic), uneori chiar e foarte aproape – e în vârful dealului, pe care îl vezi din valea din care privești. Dacă însă te afli în deșert, orizontul se pierde în zare și pare de-a dreptul inaccesibil, ba îți mai distrage atenția și vreo ființă morgana (de ce-o fi doar fata, nu poate fi și băiatul?) și... orizontul nici nu mai contează.

Fiecare dintre noi se găsește pe parcursul vieții în diverse spații geografice (metaforic vorbind) în care uneori pare că înțelegem, alteori pare că nu mai înțelegem nimic. Copiii însă sunt lângă noi. Pe copii îi vedem zilnic; copiii sunt o oglindă în care reverberează energia sufletului nostru. Copiii sunt liniștiți atunci când trăiesc într-un mediu liniștit sau sunt foarte (subliniez) foarte neliniștiți atunci când ceva nu e la locul lui în mediul în care se află. Copiii simt dincolo de cuvinte. Spre deosebire de viitorii adulți, ei sunt naturali, nu simt nevoia să-și pună măști, mai degrabă simt nevoia să manifeste pulsiunea din interior și să urle și să împrăștie și să trântească și să îți arunce un pahar cu apă rece peste ochi atunci când pare să nu vezi ce e de văzut.

Rolul de părinte se scrie și se rescrie în permanență, desigur, depinde de flexibilitatea și gradul de toleranță al fiecăruia. Totuși, îmi vine să adaug, că dacă ești cu ochii deschiși, ancorat în prezent, ar trebui să-ți dai seama repede că modelul vechi aplicat în creșterea multora dintre adulții de azi (inclusiv eu) caracterizat de vorbe precum: „bătaia e ruptă din Rai”, „eu te-am făcut, eu te omor” este depășit. Acest model mutilează individul și îi împiedică adaptarea la starea de a fi a mileniului al treilea. Îți dorești să ai un copil obedient, care să asculte de ceilalți? Sau îți dorești să ai un copil care să raționeze, să știe să-și expună și să-și apere punctul de vedere?

Analiza tranzacțională ne învață că în fiecare dintre noi există 3 moduri de funcționare:

1. copilul interior – emoția, energia pură a sufletului, inovația și naturalețea;

2. adultul – rațiunea (neocortexul) și procesele obiective raționale;

3. părintele – toate normele și regulile: „așa nu e bine”, „așa e bine” moștenite direct sau indirect din mediul înconjurător pe măsură ce noi ne-am format. Rolul acesta de părinte ne împiedică de multe ori să vedem, ne împiedică să vedem în oglindă ceea ce copilul ne arată. Rolul de părinte e necesar și util, atunci când e pe axa „hrănitoare”, care observă și ghidează cu iubire și cu blândețe. Pentru a găsi această axă, adultul e nevoie să fie în echilibru el însuși, altfel, situația devine complicată.

Pe mine copiii mei mă inspiră să fiu o versiune mai bună a mea. Uneori le povestesc prietenilor despre situații întâmplate cu copiii mei, iar prietenii mei, părinți fiind, se miră că-mi observ copiii în acest fel. Asta mă face să mă gândesc că ei, la rândul lor, se poziționează altfel față de copiii lor, îi observă mai puțin sau cu mai puțină atenție. Tu, dragă cititorule/cititoare, în ce categorie te afli?

O să redau mai jos câteva exemple puerile care mă fac să concluzionez că, în ceea ce mă privește, copiii mei sunt versiunea 2.0 a mea.

Eu: Vin spre tine, coboară te rog.

El: Mă joc acum, mă poți aștepta să termin?

Eu: Păi cât să te mai aștept?

El: Păi nu știu, mai așteaptă-mă un pic.

Eu: (ușor iritat, urăsc să aștept) Dacă era să-mi zici să te aștept 5-10 minute, te-aș fi așteptat. Dar așa, nedefinit, nu vreau să aștept.

El: Bine, uite, hai să facem în felul următor: uită-te tu pe ceas și când se fac 10 minute, sună-mă. Dacă între timp mi-am terminat jocul, cobor. Dacă n-am terminat când mă suni tu, mă opresc din jucat și cobor.

Acesta a fost un dialog recent cu fiul meu, de 8 ani. Oare câți dintre noi, ca adulți, știu să comunice așa când nevoile noastre nu se suprapun întocmai? (Eu unul am dificultăți în a fi atât de asertiv uneori).

Alt exemplu:

Eu: Și, ce s-a întâmplat azi la școală?

Ea: Am avut de făcut un proiect și eu am fost numită șefă de proiect – a trebuit să-mi aleg trei colegi care să facă parte din echipa mea.

Eu: Interesant. Și pe cine ai ales?

Ea: Pe George, pe Andrei și pe Cristina.

Eu: Wow. Cum de n-ai ales-o și pe cea mai bună prietenă a ta, Silvia?

Ea: Păi ea e lipsită de răbdare și n-ar fi făcut treaba bună. Cei pe care i-am ales i-am văzut în alte situații că au răbdare și fac bine ce e de făcut.

Acesta a fost un dialog cu fiica mea când era la o școală de stat, în clasa pregătitoare. Oare câți dintre noi, ca adulți, își aleg colegii de proiect pe baza competențelor și nu pe baza prieteniilor sau a afinităților de orice fel? Câți dintre noi știu să pună în prim-plan calitatea proiectului și să urmeze cu prioritate realizarea proiectului în detrimentul relațiilor?

Alt exemplu:

Eu: Ce-a fost azi la grădiniță?

El: În pauză când ne jucam, Maria a căzut și s-a lovit și George a râs de ea.

Eu: Nu prea a fost frumos din partea lui să râdă de ea, nu-i așa?

El: Așa e, dacă el cădea sigur nu i-ar fi plăcut altcineva să râdă de el.

Eu: Normal ca nu. Și i-ai spus că n-a fost frumos că a râs?

El: Păi nu era treaba mea, era treaba ei, căci Maria a fost implicată în situație.

Câți dintre noi știu să stea deoparte și să nu intervină acolo unde nu le fierbe oala, mai ales în procesul de devenire al altora? Fiecare are o călătorie de parcurs, în care da, avem nevoie de cei din jur. Însă dacă suportul constă în oferirea unui scaun cu rotile, unei persoane ce are picioare sănătoase, atunci când acea persoană va avea de alergat, s-ar putea să fie total nepregătită.

Din fericire, discutând cu mai mulți părinți din jurul meu, am ajuns la concluzia că copiii din ziua de azi sunt mult mai evoluați spiritual și mult mai înțelepți decât eram noi. Dar oare ochii minții noastre sunt pregătiți să vadă, să recunoască asta? Putem fi adulți, dincolo de rolul de părinte normator? Putem să apreciem din perspectiva unui adult rațional că modul copiilor noștri de gândire este mai bun decât al nostru? Avem oare puterea interioară să vedem și să acceptăm asta? Suntem pregătiți să trecem peste ce-am experimentat noi: „nu e treaba ta, o să afli când o să te faci mare”, „faci cum spun eu pentru că eu sunt părintele și eu știu mai bine”?

Oare de câte generații mai e nevoie până când omenirea se va trezi la o realitate mai sănătoasă, în care sa recunoască Adevarul, dincolo de mesager? Copiii sunt un dar neprețuit pe care îl primim „gratuit”. Într-o lume a reducerilor, într-o lume a consumului, oare știm să ne consumăm cu înțelepciune și cu recunoștință profundă, doza de inspirație pe care copiii noștri ne-o arată zi de zi?

Așa și? Și, toate cele de mai sus pe mine mă inspiră să mă uit cu mai multă curiozitate și deschidere, atât la copiii mei, cât și la tinerii cu care mă întâlnesc. Oare ce aventură le rezervă lor viața? Iar eu, cum pot să-i susțin să fie mai adaptați mediului în care vor avea ei de trăit? Cum pot eu să îi învăț să aibă deschidere spre celălalt, dincolo de granițele în care am fost eu învățat sa judec lumea? Cum pot eu să-i încurajez să fie cine sunt și să-și apere mai bine drepturile, astfel încât să trăiască mai multă împlinire și mai puține regrete?

(La ora închiderii, mulțumesc celor patru prieteni care au alocat minute prețioase din timpul lor pentru a mă ajuta să livrez conținutul acestui articol, într-un mod mai util, mai coerent și mai bine documentat, pentru tine dragă cititorule. Mulțumesc Valentin V, Robert G, Alina B si Daniela N. )

-------------

Claudiu Bud este absolvent al Facultatii de Studii Economice in Limbi Straine, sectiunea "Gestiunea afacerii" - limba engleza, Bucuresti. Si-a inceput activitatea profesionala in 2003. De-atunci genereaza valoare in zona de relatii clienti si consultanta financiara. Pasionat de oameni si de comunicare, in ultimii ani, a acumulat o noua competenta - coach sistemic.

Cu toate acestea, sufletul "baietelului cu chibrituri", crescut de bunici in peisajul mirific al Dejului (orasel situat la confluenta dintre raurile Somesul Mare si Somesul Mic) a fost cucerit pentru totdeauna de mirajul cinematografiei. Suplimentar, muzica, dansul si natura ii hranesc fiinta launtrica.

