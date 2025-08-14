România are cea mai mare creștere economică din UE, în trimestrul al doilea din 2025. Germania și Italia, cea mai mare scădere

Autor: Daniel Groza
Joi, 14 August 2025, ora 13:59
Cea mai mare creșterea economică din Uniunea Europeană a avut-o România FOTO Facebook/guvernul României

România a înregistrat în trimestrul doi din 2025 cel mai rapid ritm de creștere economică din Uniunea Europeană, avansul de 1,2% față de primele trei luni ale anului depășind semnificativ media blocului comunitar, potrivit datelor Eurostat.

Economia Uniunii Europene a înregistrat o creștere de 0,2%, iar cea a zonei euro de 0,1%, în trimestrul doi din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, când s-a înregistrat un avans de 0,6% în zona euro și de 0,5% în UE.

Scădere economică în țări importante din UE

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în perioada aprilie-iunie 2025, comparativ cu primul trimestru, cele mai mari creșteri au fost în România (1,2%), Polonia (0,8%), Spania, Bulgaria și Slovenia (toate cu 0,7%), scăderi fiind înregistrate în Irlanda (minus 1%), Germania și Italia (ambele cu minus 0,1%).

De asemenea, în trimestrul doi din 2025, comparativ cu perioada similară din 2024, Produsul Intern Brut al celor 20 de țări care au trecut la moneda unică a înregistrat un avans de 1,4%, în timp ce în UE creșterea a fost de 1,5%, după ce în primul trimestru din 2025 s-a înregistrat o expansiune de 1,5% în zona euro și de 1,6% în UE.

Toate statele membre UE pentru care sunt disponibile datele au raportat creșteri anuale în trimestrul doi din 2025, cel mai semnificativ avans fiind în Irlanda (16,2%), Cipru (3,3%) și Bulgaria (3,1%).

PIB-ul SUA a înregistrat o creștere de 0,7% în trimestrul doi din 2025, comparativ cu precedentele trei luni (când s-a înregistrat un declin de 0,1%). Comparativ cu perioada similară din 2024, economia americană a crescut cu 2% în perioada aprilie-iunie 2025, după un avans de 2% în primul trimestru din 2025.

Și PIB-ul României a crescut

Potrivit estimării semnal transmise joi de Institutul Național de Statistică (INS), Produsul Intern Brut (PIB) al României a crescut cu 0,3% în trimestrul II din 2025, comparativ cu același trimestru al anului trecut pe serie brută și cu 2,1% pe seria ajustată sezonier, iar în primul semestru s-a majorat cu 0,3% față de perioada similară din 2024, pe seria brută, și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.

Pe seria ajustată sezonier, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,2% în trimestrul II 2025, comparativ cu trimestrul anterior.

Față de același trimestru din anul 2024, PIB s-a majorat cu 2,1%. În semestrul I 2025, comparativ cu semestrul I 2024, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,4%.

Pe serie brută, comparativ cu același trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut a înregistrat în trimestrul II 2025 o creștere cu 0,3%. În semestrul I 2025, comparativ cu semestrul I 2024, Produsul Intern Brut s-a majorat cu 0,3%.

Eurostat a dat joi publicității cifrele privind evoluția ratei de ocupare a forței de muncă. Conform acestor date, numărul persoanelor ocupate a crescut cu 0,1% în zona euro și în Uniunea Europeană, în trimestrul al doilea, față de precedentele trei luni.

De asemenea, în trimestrul doi din 2025, comparativ cu perioada similară din 2024, rata de ocupare a forței de muncă a crescut cu 0,7% în zona euro și în UE, după un avans de 0,7% în zona euro și de 0,4% în UE, în primele trei luni din acest an.

Grecia, țara cu cea mai lungă săptămână de lucru din Uniunea Europeană. Pe ce loc se află România
Grecia, țara cu cea mai lungă săptămână de lucru din Uniunea Europeană. Pe ce loc se află România
Grecia este singura țară din Uniunea Europeană în care săptămâna de lucru depășește pragul de 39 de ore. În cadrul blocului comunitar, țările cu cele mai lungi săptămâni de lucru...
Câți ani din viață ne petrecem muncind. Islandezii bat toate recordurile, România, sub media europeană
Câți ani din viață ne petrecem muncind. Islandezii bat toate recordurile, România, sub media europeană
În Europa, durata medie a vieții active a crescut la 37,2 ani în 2024, dar diferențele între țări sunt mari: Islanda conduce cu peste 46 de ani de muncă, în timp ce România se oprește la...
